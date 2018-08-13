Історична перемога: рівно 10 років тому «Динамо» принизило у Москві «Спартак»



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Кияни перемогли з рахунком 4:1

Рівно 10 років тому, 13 серпня 2008 року, київське «Динамо» здобуло одну з найяскравіших перемог у новітній історії.

У кваліфікації Ліги чемпіоні-2008/09 «біло-сині» на виїзді розгромили московський «Спартак» з рахунком 4:1.

Сталося це за присутності 55 тисяч глядачів на арені «Лужники».

«Динамо» грало у такому складі: Шовковський, Бетао, Михалик, Діакате, Несмачний, Вукоєвич, Ель Каддурі, Нінкович, Алієв (Гіоане, 76), Мілевський (Морозюк, 90), Бангура (Кравець, 88).

За киян відзначилися Артем Мілевський та Ісмаель Бангура, які оформили дублі.

Зауважимо, що за тиждень вже у Києві «біло-сині» підтвердили свою силу над принциповим суперником, обігравши москвичів з аналогічним рахунком.