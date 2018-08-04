Італійська «Рома» цікавиться півзахисником збірної України
-
Розсилка
Transfermarkt оцінює хавбека в 11 мільйонів євро
«Рома» зацікавлена в атакувальному півзахиснику «Аякса» Давіде Нересі.
Італійський клуб готовий запропонувати за футболіста 40 мільйонів євро.
«Аякс» оцінює гравця в 50 мільйонів.
У «Роми» є альтернативний варіант, це півзахисник «Шахтаря» Марлос.
Контракт, що зв'язує гравця з українським клубом, розрахований до закінчення сезону-2018/19.
У зв'язку з цим «Шахтар» може продати футболіста за порівняно низькою ціною.
Контракт Марлоса з «Шахтарем» закінчується влітку 2019 року.
Transfermarkt оцінює хавбека в 11 мільйонів євро.
30-річний українець перейшов в донецький клуб з «Металіста» в 2014 році за сім мільйонів євро.
На його рахунку 170 матчів за «гірників», в яких він забив 47 голів і зробив 45 асистів.
Раніше повідомлялося, що «Рома» цікавиться іншим гравцем «Шахтаря» - Тайсоном.
Джерело: ua.tribuna.com