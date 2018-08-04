Італійська «Рома» цікавиться півзахисником збірної України



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Марлос

Transfermarkt оцінює хавбека в 11 мільйонів євро

«Рома» зацікавлена в атакувальному півзахиснику «Аякса» Давіде Нересі.

Італійський клуб готовий запропонувати за футболіста 40 мільйонів євро.

«Аякс» оцінює гравця в 50 мільйонів.

У «Роми» є альтернативний варіант, це півзахисник «Шахтаря» Марлос.

Контракт, що зв'язує гравця з українським клубом, розрахований до закінчення сезону-2018/19.

У зв'язку з цим «Шахтар» може продати футболіста за порівняно низькою ціною.

Контракт Марлоса з «Шахтарем» закінчується влітку 2019 року.

Transfermarkt оцінює хавбека в 11 мільйонів євро.

30-річний українець перейшов в донецький клуб з «Металіста» в 2014 році за сім мільйонів євро.

На його рахунку 170 матчів за «гірників», в яких він забив 47 голів і зробив 45 асистів.

Раніше повідомлялося, що «Рома» цікавиться іншим гравцем «Шахтаря» - Тайсоном.

Джерело: ua.tribuna.com