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    Італійська «Рома» цікавиться півзахисником збірної України

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    Марлос - Італійська «Рома» цікавиться півзахисником збірної України
    Марлос

    Transfermarkt оцінює хавбека в 11 мільйонів євро

    «Рома» зацікавлена в атакувальному півзахиснику «Аякса» Давіде Нересі.

    Італійський клуб готовий запропонувати за футболіста 40 мільйонів євро.

    «Аякс» оцінює гравця в 50 мільйонів.

    У «Роми» є альтернативний варіант, це півзахисник «Шахтаря» Марлос.

    Контракт, що зв'язує гравця з українським клубом, розрахований до закінчення сезону-2018/19.

    У зв'язку з цим «Шахтар» може продати футболіста за порівняно низькою ціною.

    Контракт Марлоса з «Шахтарем» закінчується влітку 2019 року.

    Transfermarkt оцінює хавбека в 11 мільйонів євро.

    30-річний українець перейшов в донецький клуб з «Металіста» в 2014 році за сім мільйонів євро.

    На його рахунку 170 матчів за «гірників», в яких він забив 47 голів і зробив 45 асистів.

    Раніше повідомлялося, що «Рома» цікавиться іншим гравцем «Шахтаря» - Тайсоном.

    Джерело: ua.tribuna.com

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