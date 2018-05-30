Італійські ЗМІ стверджують, що Буффон підписав контракт з «ПСЖ»

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Джанлуїджі Буффон. Фото Getty Images

Джанлуїджі проведе найближчі два роки у Парижі

Екс-голкіпер «Ювентуса» та збірної Італії Джанлуїджі Буффон підписав дворічний контракт з французьким «ПСЖ».

Принаймні, про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією італійського видання, 30 травня Буффон отримав екземпляр підготовленого контракту, згідно з яким він буде отримувати 8 мільйонів євро у рік.

Додається, що Джанлуїджі підписав угоду та надіслав її назад до Парижа.

Офіційно про підписання 40-річного голкіпера «ПСЖ» оголосить після того, як будуть дотримані всі регламентні формальності.

У Парижі сподіваються, що протягом найближчих двох років і клуб, і Буффон виконають свою заповітну мрію – виграють Лігу чемпіонів, інформує Football.ua.

Дивіться, як Роналду підтримав і поцілував Буффона після скандального матчу Ліги чемпіонів.

Зауважимо, що воротар брав певний час на роздуми після такої пропозиції.

«Мені потрібен тиждень на роздуми. Я повинен заспокоїтися, прийти в себе після відходу з «Ювентуса», проаналізувати ситуацію. Це дуже непростий вибір», - цитує Буффона Sky Sport Italia.