Івано-Франківськ прийме волейбольний турнір, на якому зіграють національні збірні України

На змагання також планують приїхати команди Австрії та Білорусі

10-12 травня в Івано-Франківську відбудеться IІ міжнародний турнір з волейболу, присвячений святкуванню чергового Дня міста. У ньому паралельно зіграють чоловіча та жіноча національні команди України, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України. Зокрема, підопічні Угіса Крастіньша поміряються силами зі збірними Австрії та Білорусі. Ці



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Фото ФВУ

На змагання також планують приїхати команди Австрії та Білорусі

10-12 травня в Івано-Франківську відбудеться IІ міжнародний турнір з волейболу, присвячений святкуванню чергового Дня міста.

У ньому паралельно зіграють чоловіча та жіноча національні команди України, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

Зокрема, підопічні Угіса Крастіньша поміряються силами зі збірними Австрії та Білорусі.

Ці матчі мають стати хорошою практичною перевіркою готовності волейболістів до участі у змаганнях «Золотої ліги», всі шість поєдинків якої відбудуться у стислий термін з 20 травня по 3 червня.

На запрошення до лав національної збірної охоче відгукнулися всі запрошені, у тому числі й легіонери.

На навчально-тренувальному зборі безпосередньо в Івано-Франківську знаходяться наступні виконавці:

зв’язуючі: Владислав Діденко («Барком-Кажани», Львів), Володимир Ковальчук («Дагестан», Росія);

догравальники: Олег Плотницький («Монца», Італія), Ілля Ковальов («Локомотив», Харків), Євген Кісілюк («Барком-Кажани»), Тимофій Полуян (ВК «МХП-Вінниця»);

діагональні: Володимир Тевкун («Барком-Кажани»), Василь Тупчій («Ніцца», Франція), Дмитро Вієцький («Новатор», Хмельницький);

центральні блокуючі: Юрій Семенюк («Барком-Кажани»), Андрій Левченко («Казхром», Казахстан), Максим Дрозд («Локомотив»), Андрій Рогожин («Юракадемія», Харків);

ліберо: Горден Брова («Барком-Кажани»), Денис Фомін («Локомотив»).

За словами Угіса Крастіньша, йому не вдалося зібрати всіх, на кого він розраховував, оскільки дехто має проблеми зі здоров’ям.

Також наставник української команди зауважив, що поки у нього немає останньої інформації про майбутніх суперників у змаганнях «Золотої ліги»: Словенію, Нідерланди та Туреччину.