Ія Андрущак та Андрій Шевченко – амбасадори фіналів Ліги чемпіонів-2018
- Сьогодні, 12:54
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УЄФА обрав двох амбасадорів фіналів Ліги чемпіонів, які відбудуться в Києві
Гравець жіночої збірної України Ія Андрущак та наставник національної команди Андрій Шевченко стали амбасадорами фінальних матчів головного клубного турніру Європи, вирішальні поєдинки якого прийматиме Київ у травні 2018 року.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Наприкінці травня в столиці України відбудуться фінали жіночої та чоловічої Ліги чемпіонів: 24-го на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського дві найсильніші жіночі команди Європи визначать переможця, а 26-го на НСК «Олімпійський» стане відоме ім’я чемпіона ЛЧ сезону 2017/18 серед чоловічих команд.
УЄФА обрав двох амбасадорів фіналів Ліги чемпіонів: Ія Андрущак та Андрій Шевченко стануть офіційними «обличчями» найочікуванішого футбольного заходу серед європейських клубних команд - «Києва-2018».