Ія Андрущак та Андрій Шевченко – амбасадори фіналів Ліги чемпіонів-2018

УЄФА обрав двох амбасадорів фіналів Ліги чемпіонів, які відбудуться в Києві

Гравець жіночої збірної України Ія Андрущак та наставник національної команди Андрій Шевченко стали амбасадорами фінальних матчів головного клубного турніру Європи, вирішальні поєдинки якого прийматиме Київ у травні 2018 року. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. Наприкінці травня в столиці України відбудуться фінали жіночої