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    Ія Андрущак та Андрій Шевченко – амбасадори фіналів Ліги чемпіонів-2018

    УЄФА обрав двох амбасадорів фіналів Ліги чемпіонів, які відбудуться в Києві
    Гравець жіночої збірної України Ія Андрущак та наставник національної команди Андрій Шевченко стали амбасадорами фінальних матчів головного клубного турніру Європи, вирішальні поєдинки якого прийматиме Київ у травні 2018 року. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. Наприкінці травня в столиці України відбудуться фінали жіночої
    • Сьогодні, 12:54
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    УЄФА обрав двох амбасадорів фіналів Ліги чемпіонів, які відбудуться в Києві

    Гравець жіночої збірної України Ія Андрущак та наставник національної команди Андрій Шевченко стали амбасадорами фінальних матчів головного клубного турніру Європи, вирішальні поєдинки якого прийматиме Київ у травні 2018 року.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Наприкінці травня в столиці України відбудуться фінали жіночої та чоловічої Ліги чемпіонів: 24-го на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського дві найсильніші жіночі команди Європи визначать переможця, а 26-го на НСК «Олімпійський» стане відоме ім’я чемпіона ЛЧ сезону 2017/18 серед чоловічих команд.

    УЄФА обрав двох амбасадорів фіналів Ліги чемпіонів: Ія Андрущак та Андрій Шевченко стануть офіційними «обличчями» найочікуванішого футбольного заходу серед європейських клубних команд - «Києва-2018».

    УЄФА Київ Андрій Шевченко Ліга чемпіонів
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