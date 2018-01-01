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    Євген Коноплянка не вийде у старті матчу проти «РБ Лейпциг»

    «Шальке» зіграє перший поєдинок у новому сезоні на виїзді
    Перший офіційний матч у 2018 році півзахисник збірної України Євген Коноплянка почне на лавці запасних «Шальке». В рамках 18-го туру Бундесліги «Шальке» зіграє на виїзді проти «РБ Лейпциг». Додамо, що стартовий свисток головного арбітра зустрічі Деніза Айтекіна прозвучить о 19.30 за київським часом. «Гра
    • Сьогодні, 18:48
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    Євген Коноплянка. Фото:&nbsp;<span>schalke04.de</span>
    Євген Коноплянка. Фото: schalke04.de

    «Шальке» зіграє перший поєдинок у новому сезоні на виїзді

    Перший офіційний матч у 2018 році півзахисник збірної України Євген Коноплянка почне на лавці запасних «Шальке». В рамках 18-го туру Бундесліги «Шальке» зіграє на виїзді проти «РБ Лейпциг».

    Додамо, що стартовий свисток головного арбітра зустрічі Деніза Айтекіна прозвучить о 19.30 за київським часом.

    «Гра (проти «РБ Лейпциг») буде 100-відсотково цікавою. Буде дивитись весь світ, я думаю. Адже всім цікаво, хто ж заслуговує на це друге місце – ми чи вони. У мене зараз порожня голова, холоднокровно готуюсь і не забігаю наперед», – розповів Коноплянка для прес-служби «Шальке».

    Читайте також: Коноплянка: Весь світ дивитиметься цей матч.

    Джерело: zbirna.com

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