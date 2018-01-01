Євген Коноплянка не вийде у старті матчу проти «РБ Лейпциг»

«Шальке» зіграє перший поєдинок у новому сезоні на виїзді

Перший офіційний матч у 2018 році півзахисник збірної України Євген Коноплянка почне на лавці запасних «Шальке». В рамках 18-го туру Бундесліги «Шальке» зіграє на виїзді проти «РБ Лейпциг». Додамо, що стартовий свисток головного арбітра зустрічі Деніза Айтекіна прозвучить о 19.30 за київським часом. «Гра



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Євген Коноплянка. Фото: schalke04.de

«Шальке» зіграє перший поєдинок у новому сезоні на виїзді

Перший офіційний матч у 2018 році півзахисник збірної України Євген Коноплянка почне на лавці запасних «Шальке». В рамках 18-го туру Бундесліги «Шальке» зіграє на виїзді проти «РБ Лейпциг».

Додамо, що стартовий свисток головного арбітра зустрічі Деніза Айтекіна прозвучить о 19.30 за київським часом.

«Гра (проти «РБ Лейпциг») буде 100-відсотково цікавою. Буде дивитись весь світ, я думаю. Адже всім цікаво, хто ж заслуговує на це друге місце – ми чи вони. У мене зараз порожня голова, холоднокровно готуюсь і не забігаю наперед», – розповів Коноплянка для прес-служби «Шальке».

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Джерело: zbirna.com