Коноплянка: Весь світ дивитиметься цей матч

Український легіонер поділився враженнями перед початком сезону в Бунделізі

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка не може дочекатись відновлення сезону в Бундеслізі.

«Шальке» зіграє проти «РБ Лейпциг» у битві претендентів на срібло Бундесліги.

«Справи у мене йдуть добре. Все чудово. Головне, щоб і далі так було і ми закінчили чемпіонат на другому місці. Я трохи побоювався, коли ми їхали на збори. Адже ніколи не люблю починати збір. Зазвичай починається з біганини. Насправді збори пройшли дуже цікаво і весело. Перебуваємо у гарній фізичній формі», - сказав Коноплянка.

Також Євген Коноплянка поділився, що для нього є найважливішим в житті.

«Відпочивали у Дубаї, бо на інший острів вдвічі більше часу потрібно. Було кумедно і цікаво, адже в тому ж готелі мешкав Настасіч. Зараз я живу лише сім'єю. Можу щиро сказати, що для мене це перше в житті», - продовжив він.

«Гра (проти «РБ Лейпциг») буде 100-відсотково цікавою. Буде дивитись весь світ, я думаю. Адже всім цікаво, хто ж заслуговує на це друге місце – ми чи вони. У мене зараз порожня голова, холоднокровно готуюсь і не забігаю наперед», – розповів Коноплянка для прес-служби «Шальке».

Нагадаємо, що «Шальке» офіційно взяв в оренду конкурента на позицію Коноплянки.

He scored against Leipzig on MD1 and now @kono10official is raring to go again in 2018!



Part one of our exclusive interview with the Ukrainian #s04 pic.twitter.com/zYN15J7fA3