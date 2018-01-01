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    Коноплянка: Весь світ дивитиметься цей матч

    Український легіонер поділився враженнями перед початком сезону в Бунделізі
    Півзахисник збірної України Євген Коноплянка не може дочекатись відновлення сезону в Бундеслізі. «Шальке» зіграє проти «РБ Лейпциг» у битві претендентів на срібло Бундесліги. «Справи у мене йдуть добре. Все чудово. Головне, щоб і далі так було і ми закінчили чемпіонат на другому місці. Я трохи побоювався, коли ми
    • Сьогодні, 14:57
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    Євген Коноплянка. Фото: ФК Динамо
    Євген Коноплянка. Фото: ФК Динамо

    Український легіонер поділився враженнями перед початком сезону в Бунделізі

    Півзахисник збірної України Євген Коноплянка не може дочекатись відновлення сезону в Бундеслізі.

    «Шальке» зіграє проти «РБ Лейпциг» у битві претендентів на срібло Бундесліги.

    «Справи у мене йдуть добре. Все чудово. Головне, щоб і далі так було і ми закінчили чемпіонат на другому місці. Я трохи побоювався, коли ми їхали на збори. Адже ніколи не люблю починати збір. Зазвичай починається з біганини. Насправді збори пройшли дуже цікаво і весело. Перебуваємо у гарній фізичній формі», - сказав Коноплянка.

    Також Євген Коноплянка поділився, що для нього є найважливішим в житті.

    «Відпочивали у Дубаї, бо на інший острів вдвічі більше часу потрібно. Було кумедно і цікаво, адже в тому ж готелі мешкав Настасіч. Зараз я живу лише сім'єю. Можу щиро сказати, що для мене це перше в житті», - продовжив він.

    «Гра (проти «РБ Лейпциг») буде 100-відсотково цікавою. Буде дивитись весь світ, я думаю. Адже всім цікаво, хто ж заслуговує на це друге місце – ми чи вони. У мене зараз порожня голова, холоднокровно готуюсь і не забігаю наперед», – розповів Коноплянка для прес-служби «Шальке».

    Нагадаємо, що «Шальке» офіційно взяв в оренду конкурента на позицію Коноплянки.

    Джерело: Футбол 24

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