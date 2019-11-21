Євро-2020: двоє українців ввійшли в топ-100 гравців відбіркового турніру
УЄФА назвав найкращих футболістів відбіркового турніру чемпіонату Європи
УЄФА у співпраці з FedEx Performance Zone оприлюднив рейтинг футболістів відбіркового турніру чемпіонату Європи 2021 року.
У топ-100 рейтингу ввійшло одразу двоє гравців збірної України.
Воротар команди Андрія Шевченка Андрій П'ятов посів 19-ту сходинку. У всіх восьми матчах кваліфікації він пропустив чотири м’ячі.
Півзахисник української збірної Руслан Малиновський посів 77-му сходинку. Він у восьми поєдинках забив три м’ячі та віддав три результативні передачі.
Очолив рейтинг форвард збірної Нідерландів Мемфіс Депай. Саме Нідерланди будуть одним з суперників нашої команди в групі фінального турніру Євро-2020.
Топ-10 футболістів кваліфікації Євро-2020
1. Мемфіс Депай (Нідерланди) – 2607 балів
2. Френкі Де Йонг (Нідерланди) – 2518
3. Джордан Пікфорд (Англія) – 2401
4. Маттейс Де Лігт (Нідерланди) – 2195
5. Яспер Сіллессен (Нідерланди) – 1885
6. Антуан Грізманн (Франція) – 1878
7. Бернарду Сілва (Португалія) – 1847
8. Рубен Діаш (Португалія) – 1785
9. Серхіо Рамос (Іспанія) – 1783
10. Кріштіану Роналду (Португалія) – 1763
Топ-10 українців кваліфікації Євро-2020
19. Андрій П'ятов – 1458
77. Руслан Малиновський – 914
114. Микола Матвієнко – 796
116. Олександр Зінченко – 788
136. Олександр Караваєв – 747
146. Євген Коноплянка – 705
184. Віталій Миколенко – 643
214. Тарас Степаненко – 602
265. Роман Яремчук – 541
290. Сергій Кривцов – 515