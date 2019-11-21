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    Євро-2020: двоє українців ввійшли в топ-100 гравців відбіркового турніру

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    Руслан Малиновський - Євро-2020: двоє українців ввійшли в топ-100 гравців відбіркового турніру
    Руслан Малиновський
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    УЄФА назвав найкращих футболістів відбіркового турніру чемпіонату Європи

    УЄФА у співпраці з FedEx Performance Zone оприлюднив рейтинг футболістів відбіркового турніру чемпіонату Європи 2021 року.

    У топ-100 рейтингу ввійшло одразу двоє гравців збірної України.

    Воротар команди Андрія Шевченка Андрій П'ятов посів 19-ту сходинку. У всіх восьми матчах кваліфікації він пропустив чотири м’ячі.

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    Півзахисник української збірної Руслан Малиновський посів 77-му сходинку. Він у восьми поєдинках забив три м’ячі та віддав три результативні передачі.

    Очолив рейтинг форвард збірної Нідерландів Мемфіс Депай. Саме Нідерланди будуть одним з суперників нашої команди в групі фінального турніру Євро-2020.

    Топ-10 футболістів кваліфікації Євро-2020
    1. Мемфіс Депай (Нідерланди) – 2607 балів
    2. Френкі Де Йонг (Нідерланди) – 2518
    3. Джордан Пікфорд (Англія) – 2401
    4. Маттейс Де Лігт (Нідерланди) – 2195
    5. Яспер Сіллессен (Нідерланди) – 1885
    6. Антуан Грізманн (Франція) – 1878
    7. Бернарду Сілва (Португалія) – 1847
    8. Рубен Діаш (Португалія) – 1785
    9. Серхіо Рамос (Іспанія) – 1783
    10. Кріштіану Роналду (Португалія) – 1763

    Топ-10 українців кваліфікації Євро-2020
    19. Андрій П'ятов – 1458
    77. Руслан Малиновський – 914
    114. Микола Матвієнко – 796
    116. Олександр Зінченко – 788
    136. Олександр Караваєв – 747
    146. Євген Коноплянка – 705
    184. Віталій Миколенко – 643
    214. Тарас Степаненко – 602
    265. Роман Яремчук – 541
    290. Сергій Кривцов – 515

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020 Андрій П'ятов Руслан Малиновський
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