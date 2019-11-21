Євро-2020: двоє українців ввійшли в топ-100 гравців відбіркового турніру



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Руслан Малиновський Фейсбук

УЄФА назвав найкращих футболістів відбіркового турніру чемпіонату Європи

УЄФА у співпраці з FedEx Performance Zone оприлюднив рейтинг футболістів відбіркового турніру чемпіонату Європи 2021 року.

У топ-100 рейтингу ввійшло одразу двоє гравців збірної України.

Воротар команди Андрія Шевченка Андрій П'ятов посів 19-ту сходинку. У всіх восьми матчах кваліфікації він пропустив чотири м’ячі.

Півзахисник української збірної Руслан Малиновський посів 77-му сходинку. Він у восьми поєдинках забив три м’ячі та віддав три результативні передачі.

Очолив рейтинг форвард збірної Нідерландів Мемфіс Депай. Саме Нідерланди будуть одним з суперників нашої команди в групі фінального турніру Євро-2020.

Топ-10 футболістів кваліфікації Євро-2020

1. Мемфіс Депай (Нідерланди) – 2607 балів

2. Френкі Де Йонг (Нідерланди) – 2518

3. Джордан Пікфорд (Англія) – 2401

4. Маттейс Де Лігт (Нідерланди) – 2195

5. Яспер Сіллессен (Нідерланди) – 1885

6. Антуан Грізманн (Франція) – 1878

7. Бернарду Сілва (Португалія) – 1847

8. Рубен Діаш (Португалія) – 1785

9. Серхіо Рамос (Іспанія) – 1783

10. Кріштіану Роналду (Португалія) – 1763

Топ-10 українців кваліфікації Євро-2020

19. Андрій П'ятов – 1458

77. Руслан Малиновський – 914

114. Микола Матвієнко – 796

116. Олександр Зінченко – 788

136. Олександр Караваєв – 747

146. Євген Коноплянка – 705

184. Віталій Миколенко – 643

214. Тарас Степаненко – 602

265. Роман Яремчук – 541

290. Сергій Кривцов – 515