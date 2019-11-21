У ЗМІ назвали покарання Тайсону за «расистський скандал»



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Тайсон у матчі проти «Динамо» НВ

За провокацію вболівальників бразильський півзахисник «Шахтаря» пропустить один матч Прем’єр-ліги

Бразильського півзахисника «Шахтаря» Тайсона дискваліфіковано на один матч української Прем’єр-ліги за провокаційний жест на адресу вболівальників суперника в матчі 14-го туру чемпіонату України проти «Динамо».

Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на власні джерела.

Також Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу покарав бразильця двома матчами дискваліфікації умовно.

Нагадаємо, арбітр Микола Балакін зупинив на кілька хвилин наприкінці другого тайму матч 14-го туру «Шахтар» - «Динамо» за «прояви расизму на трибунах». При цьому він після поновлення гри вилучив Тайсона за образливий жест на адресу вболівальників киян.

Згодом уболівальники гостей роз’яснили, що футболіст сплутав звуки плямистих білих сов, на захист яких вони виступали, з мавп’ячими.