Євро-2020: феєрія Англії, Албанії та всі результати 14 жовтня
Зіграно чергові матчі кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2020 року
Футбольні збірні зіграли 14 жовтня чергові матчі кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2020 року.
Група А
Болгарія – Англія – 0:6
Голи: 0:1 – Решфорд (7). 0:2 – Барклі (20). 0:3 – Барклі (32). 0:4 – Стерлінг (45+3). 0:5 – Стерлінг (69). 0:6 – Кейн (85)
Косово – Чорногорія – 2:0
Голи: 1:0 – Рамані (10). 2:0 – Муріджі (35)
Становище команд: Англія 15, Чехія 12, Косово 11, Чорногорія 3, Болгарія 3.
Група В
Україна – Португалія – 2
Литва – Сербія – 1:2
Голи: 0:1 – Митрович (49). 0:2 – Митрович (53). 1:2 – Казлаускас (79)
Становище команд: Україна 19, Португалія 11, Сербія 10, Люксембург 4, Литва 1
Група Н
Молдова – Албанія – 0:4
Голи: 0:1 – Чікалеші (22). 0:2 – Баре (34). 0:3 – Траші (40). 0:4 – манай (90)
Ісландія – Андорра – 2:0
Голи: 1:0 – Сигурдссон (38). 2:0 – Сигторссон (65)
Франція – Туреччина – 1:1
Голи: 1:0 – Жиру (76). 1:1 – Каан Айхан (82)
Становище команд: Туреччина 19, Франція 19, Ісландія 15, Албанія 12, Андорра 3, Молдова 3