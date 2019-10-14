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    Євро-2020: феєрія Англії, Албанії та всі результати 14 жовтня

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    Англія розгромно перемогла в Болгрії - Євро-2020: феєрія Англії, Албанії та всі результати 14 жовтня
    Англія розгромно перемогла в Болгрії
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    Зіграно чергові матчі кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2020 року

    Футбольні збірні зіграли 14 жовтня чергові матчі кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2020 року.

    Група А
    Болгарія – Англія – 0:6
    Голи: 0:1 – Решфорд (7). 0:2 – Барклі (20). 0:3 – Барклі (32). 0:4 – Стерлінг (45+3). 0:5 – Стерлінг (69). 0:6 – Кейн (85)

    Косово – Чорногорія – 2:0
    Голи: 1:0 – Рамані (10). 2:0 – Муріджі (35)

    Становище команд: Англія 15, Чехія 12, Косово 11, Чорногорія 3, Болгарія 3.

    Група В
    Україна – Португалія – 2

    Литва – Сербія – 1:2
    Голи: 0:1 – Митрович (49). 0:2 – Митрович (53). 1:2 – Казлаускас (79)

    Становище команд: Україна 19, Португалія 11, Сербія 10, Люксембург 4, Литва 1

    Група Н
    Молдова – Албанія – 0:4
    Голи: 0:1 – Чікалеші (22). 0:2 – Баре (34). 0:3 – Траші (40). 0:4 – манай (90)

    Ісландія – Андорра – 2:0
    Голи: 1:0 – Сигурдссон (38). 2:0 – Сигторссон (65)

    Франція – Туреччина – 1:1
    Голи: 1:0 – Жиру (76). 1:1 – Каан Айхан (82)

    Становище команд: Туреччина 19, Франція 19, Ісландія 15, Албанія 12, Андорра 3, Молдова 3

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