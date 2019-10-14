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    Україна б’є Португалію і виходить на Євро-2020 з першого місця (відео)

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    Футболісти збірної України подарували неймовірні емоції - Україна б’є Португалію і виходить на Євро-2020 з першого місця (відео)
    Футболісти збірної України подарували неймовірні емоції
    Фото з соцмереж

    Українці перемогли португальців шаленим першим таймом

    Збірна України з футболу виборола місце у фінальній частині чемпіонату Європи-2020.

    У поєдинку, в якому нашу команду влаштовувала й нічия, українці на власному полі, при переповнених трибунах НСК «Олімпійський» у Києві переграли чинних чемпіонів Європи португальців з Кріштіану Роналду на чолі.

    Чемпіонат Європи-2020. Відбірний турнір. Група В. Восьмий тур

    Україна – Португалія – 2:1

    Голи: 1:0 – Роман Яремчук (6). 2:0 – Ярмоленко (27). 2:1 – Кріштіану Роналду (72, з пенальті)

    Україна: Андрій П’ятов (к) – Олександр Караваєв, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко (Пластун, 90+3) – Тарас Степаненко – Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Марлос (Коноплянка, 63) – Роман Яремчук (Віктор Коваленко, 73). Тренер – Андрій Шевченко

    Португалія: Руї Патрісіу – Семеду, Пепе, Рубен Діаш, Рафаел Ґеррейру – Жоау Моутінью (Бруну Фернандеш, 56), Жоау Маріу (Брума, 68), Данілу – Бернардо Сілва, Кріштіану Роналду (к), Ґонсалу Ґедеш (Жоау Фелікс, 46). Тренер – Фернанду Сантуш

    Судді: Ентоні Тейлор – Бесвік, Нанн (усі – Англія)

    Попередження: Ярмоленко (47) – Пепе (26)

    На 25-й хвилині попереджено, на 72-й хвилині вилучено (друге попередження) Степаненка

    14 жовтня. Київ. НСК «Олімпійський»

    Україна провела шалений перший тайм. Вочевидь надихнуло українців вражаюче виконання гімну 70-тисячними трибунами під спів Хору Верьовки.

    Нашій команді вдався швидкий гол. Після подачі Марлосом кутового найспритнішим у воротарському майданчику гостей був Роман Яремчук.

    Другий гол на 27-й хвилині після передачі Віталія Миколенка зліва забив Андрій Ярмоленко.

    З початком другого тайму португальці володіли величезною перевагою і три нагоди скоротити відставання втратили ще в перших десять хвилин. Та українцям щастило і надійно грав воротар Андрій П’ятов.

    Скоротити відставання Кріштіану Роналду вдалося на 72-й хвилині, коли Тарас Степаненко у власному карному майданчику зіграв рукою, отримав друге попередження, а Роналду влучно пробив з позначки.

    Відразу після голу Андрій Шевченко провів цікаву заміну, випустивши замість єдиного нападника Яремчука пів оборонця Віктора Коваленка. Це означало, що українці найперше думатимуть про утримання переваги. І ставка тренера спрацювала.

    Наша команда достроково посіла в групі перше місце і наступного року вдруге в історії зіграє на Євро-2020.  

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