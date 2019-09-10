Євро-2020: Португалія женеться за Україною та всі результати 10 вересня



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Португалія за лідерства Криштіану Роналду розгромила Литву Yahoo!Sports

Відбулися чергові матчі відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року

Національні збірні зіграли 10 вересня чергові матчі відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року.

Поки збірна України грала в Дніпрі товариський матч проти Нігерії, в нашій групі відбулися два поєдинки. Португалія розтрощила на виїзді Литву, а Сербія також досить впевнено перемогла на виїзді Люксембург. І якщо балканці на третьому місці відстають від України на 6 очок, то Португалія на другій сходинці з п’ятиочковим відставанням має ще один матч у запасі.

Англія влаштувала вдома перестрілку з Косово. Гості першими відкрили рахунок, чим, схоже, надто роздратували господарів.

Група А

Англія – Косово – 5:3

Голи: 0:1 – Беріша (1). 1:1 – Стерлінг (8). 2:1 – Кейн (19). 3:1 – Войвода (38, у свої ворота). 4:1 – Санчо (44). 5:1 – Санчо (45+1). 5:2 – Беріша (49). 5:3 – Мурікі (55, з пенальті).

Чорногорія – Чехія – 0:3

Голи: 0:1 – Соучек (54). 0:2 – Масопуст (58). 0:3 – Даріда (90+5, з пенальті).

Становище команд: Англія – 12, Чехія – 9, Косово – 8, Чорногорія – 2, Болгарія – 2.

Група В

Литва – Португалія – 1:5

Голи: 1:0 – Роналду (7). 1:1 – Андрюшкевичус (28). 1:2 – Сеткус (62, у свої ворота). 1:3 – Роналду (65). 1:4 – Роналду (76). 1:5 – Карвальо (90+2)

Люксембург – Сербія – 1:3

Голи: 0:1 – Мітрович (36). 0:2 – Радоньїч (55). 1:2 – Турпел (66). 1:3 – Мітрович (78).

Становище команд: Україна – 13, Португалія – 8, Сербія – 7, Люксембург – 4, Литва – 1.

Група Н

Албанія – Ісландія – 2:2

Голи: 1:0 – Дермаку (32). 1:1 – Сигурдссон (47). 2:1 – Хюсай (52). 2:2 – Сигторссон (58).

Франція – Андорра – 3:0

Голи: 1:0 – Коман (18). 2:0 – Ленгле (52). 3:0 – Бен Йеддер (90+1).

Нереалізований пенальті: Грізманн (28, Ф)

Молдова – Туреччина – 0:4

Голи: 0:1 – Тосун (37). 0:2 – Турюдж (58). 0:3 – Тосун (79). 0:4 – Язіджі (88).

Становище команд: Туреччина – 15, Франція – 15, Ісландія – 12, Албанія – 9, Молдова – 3, Андорра – 0.