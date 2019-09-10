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    Україна героїчно відігралася в матчі з Нігерією на «Дніпро-Арені» (відео)

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    Президент УАФ і його кум, тренер національної збірної теж спантеличені таким розвитком подій - Україна героїчно відігралася в матчі з Нігерією на «Дніпро-Арені» (відео)
    Президент УАФ і його кум, тренер національної збірної теж спантеличені таким розвитком подій
    Укрінформ

    Оновлений склад нашої збірної врятувався в зустрічі з третьою командою Африки

    Збірна України уникнула поразки в першому за останніх десять років матчі у Дніпрі.

    У товариському поєдинку наші футболісти поступалися після першого тайму 0:2 нігерійцям, але уникнули поразки, забивши два голи впродовж хвилини в кінцівці зустрічі.

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    Україна – Нігерія – 2:2

    Голи: 0:1 – Арібо (4). 0:2 – Осімген (34). 1:2 – Олександр Зінченко (78). 2:2 – Роман Яремчук (80)

    Україна: Андрій Лунін – Олександр Караваєв, Бурда, Микола Матвієнко, Едуард Соболь – Руслан Малиновський (Шепелєв, 72), Віктор Коваленко (Буяльський, 67), Олександр Зінченко – Ярмоленко (к) (Марлос, 58), Жуніор Мораєш (Роман Яремчук, 37), Віктор Циганков (Коноплянка, 73). Тренер – Андрій Шевченко

    Нігерія: Езого – Айна, Семі Аджаї, Вільям Еконґ (к) (Авазієм, 87), Жамілу Коллінс – Жозеф Арібо, Етебо – Чуквезе (Денніс Бонавентуре, 82), Івобі (Андерсон Есіті, 70), Самуель Калу (Мозес Сімон, 73) – Осімген (Джошуа Майя, 90+1). Тренер – Ґернот Рот

    Суддя: П. Валері (Італія)

    Попередження: Осімген (84)

    10 вересня. Дніпро. «Дніпро-Арена»

    Нігерійці зім’яли українську команду на самому старті. М’ячем Жозефа Арібо справа у стартовому відрізку Нігерія могла не обмежитися. Але десь пощастило, десь надійно зіграв Андрій Лунін і рахунок тривалий час залишався мінімальним. Втім, м’яч Віктора Осімгена на 34-й хвилині виглядав цілком логічним розвитком подій.

    Проте після перерви на полі була вже інша збірна України – агресивна і відмобілізована. Звісно, нігерійці на контратаках могли перевагу збільшити, але Лунін більше не пропустив. А тривалий тиск на ворота гостей приніс плоди в кінцівці зустрічі, коли спершу Олександр Зінченко проявив індивідуальну майстерність і відставання скоротив.

    А через хвилину уже Роман Яремчук реалізував вихід сам-на-сам. Правда, справедливості заради варто відзначити, що український нападник підіграв собі рукою. Рефері спершу гол відмінив, а потім, після консультацій з лайнсменом, вказав на центр – 2:2.

    У кінцівці українці могли навіть вирвати перемогу, проте воротар Френсіс Узого потягнув удар зі штрафного від Євгена Коноплянки.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Олександр Зінченко Віктор Циганков Руслан Малиновський Марлос Олександр Караваєв Андрій Лунін Микола Матвієнко Едуард Соболь Віктор Коваленко Роман Яремчук Денніс Бонавентуре Жозеф Арібо Віктор Осімген Ґернот Рот Семі Аджаї Френсіс Езого Алекс Івобі Вільям Еконґ Жамілу Коллінс Джошуа Майя
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