Україна героїчно відігралася в матчі з Нігерією на «Дніпро-Арені» (відео)



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Збірна України уникнула поразки в першому за останніх десять років матчі у Дніпрі.

У товариському поєдинку наші футболісти поступалися після першого тайму 0:2 нігерійцям, але уникнули поразки, забивши два голи впродовж хвилини в кінцівці зустрічі.

Україна – Нігерія – 2:2

Голи: 0:1 – Арібо (4). 0:2 – Осімген (34). 1:2 – Олександр Зінченко (78). 2:2 – Роман Яремчук (80)

Україна: Андрій Лунін – Олександр Караваєв, Бурда, Микола Матвієнко, Едуард Соболь – Руслан Малиновський (Шепелєв, 72), Віктор Коваленко (Буяльський, 67), Олександр Зінченко – Ярмоленко (к) (Марлос, 58), Жуніор Мораєш (Роман Яремчук, 37), Віктор Циганков (Коноплянка, 73). Тренер – Андрій Шевченко

Нігерія: Езого – Айна, Семі Аджаї, Вільям Еконґ (к) (Авазієм, 87), Жамілу Коллінс – Жозеф Арібо, Етебо – Чуквезе (Денніс Бонавентуре, 82), Івобі (Андерсон Есіті, 70), Самуель Калу (Мозес Сімон, 73) – Осімген (Джошуа Майя, 90+1). Тренер – Ґернот Рот

Суддя: П. Валері (Італія)

Попередження: Осімген (84)

10 вересня. Дніпро. «Дніпро-Арена»

Нігерійці зім’яли українську команду на самому старті. М’ячем Жозефа Арібо справа у стартовому відрізку Нігерія могла не обмежитися. Але десь пощастило, десь надійно зіграв Андрій Лунін і рахунок тривалий час залишався мінімальним. Втім, м’яч Віктора Осімгена на 34-й хвилині виглядав цілком логічним розвитком подій.

Проте після перерви на полі була вже інша збірна України – агресивна і відмобілізована. Звісно, нігерійці на контратаках могли перевагу збільшити, але Лунін більше не пропустив. А тривалий тиск на ворота гостей приніс плоди в кінцівці зустрічі, коли спершу Олександр Зінченко проявив індивідуальну майстерність і відставання скоротив.

А через хвилину уже Роман Яремчук реалізував вихід сам-на-сам. Правда, справедливості заради варто відзначити, що український нападник підіграв собі рукою. Рефері спершу гол відмінив, а потім, після консультацій з лайнсменом, вказав на центр – 2:2.

У кінцівці українці могли навіть вирвати перемогу, проте воротар Френсіс Узого потягнув удар зі штрафного від Євгена Коноплянки.