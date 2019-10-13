Євро-2020: серія Бельгії, порятунок Польщі та всі результати 13 жовтня



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Казахстан - Бельгія УЄФА

Відбулися чергові матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року з футболу

Національні збірні з футболу зіграли 13 жовтня чергові матчі кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2020 року.

Збірна Бельгії здобула в Казахстані восьму перемогу в восьми матчах, гарантувавши собі участь в фінальному турнірі чемпіонату Європи. Також кваліфікувалися з цієї групи росіяни.

Збірна Польщі лише наприкінці матчу здолала опір Північної Македонії. Та цього вистачило, аби також вийти на Євро.

Група С

Естонія – Німеччина – 0:3

Голи: 0:1 – Гюндоган (51). 0:2 – Метс (57, у свої ворота). 0:3 – Вернер (71).

Вилучення: Джан (14, Н)

Білорусь – Нідерланди – 1:2

Голи: 0:1 – Вейналдум (32). 0:2 – Вейналдум (41). 1:2 – Драгун (54)

Становище команд: Нідерланди – 15, Німеччина – 15, Північна Ірландія – 12, Білорусь – 4, Естонія – 1.

Група Е

Уельс – Хорватія – 1:1

Голи: 0:1 – Влашич (9). 1:1 – Бейл (45+3)

Угорщина – Азербайджан – 1:0

Гол: 1:0 – Корхут (10).

Становище команд: Хорватія – 14, Угорщина – 12, Словаччина – 10, Уельс – 8, Азербайджан – 1.

Група G

Словенія – Австрія – 0:1

Гол: 0:1 – Пош (21)

Вилучення: Попович (89, С)

Польща – Північна Македонія – 2:0

Голи: 1:0 – Франковський (74). 2:0 – Мілік (80)

Становище команд: Польща – 19, Австрія – 16, Північна Македонія – 11, Словенія – 11, Ізраїль – 8, Латвія – 0.

Група І

Казахстан – Бельгія – 0:2

Голи: 0:1 – Батшуаї (21). 0:2 – Меньє (53)

Шотландія – Сан-Маріно – 6:0

Голи: 1:0 – Макгінн (12). 2:0 – Макгінн (27). 3:0 – Макгінн (45+1). 4:0 – Шенкленд (65). 5:0 – Фіндлей (67). 6:0 – Армстронг (87)

Кипр – Росія – 0:5

Голи: 0:1 – Черишев (9). 0:2 – Оздоєв (23). 0:3 – Дзюба (79). 0:4 – Головін (89). 0:5 – Черишев (90+2).

Вилучення: Лайфін (28, К)

Становище команд: Бельгія – 24, Росія – 21, Кипр – 10, Шотландія – 9, Казахстан – 7, Сан-Марино – 0.