Євро-2020: серія Бельгії, порятунок Польщі та всі результати 13 жовтня
Відбулися чергові матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року з футболу
Національні збірні з футболу зіграли 13 жовтня чергові матчі кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2020 року.
Збірна Бельгії здобула в Казахстані восьму перемогу в восьми матчах, гарантувавши собі участь в фінальному турнірі чемпіонату Європи. Також кваліфікувалися з цієї групи росіяни.
Збірна Польщі лише наприкінці матчу здолала опір Північної Македонії. Та цього вистачило, аби також вийти на Євро.
Група С
Естонія – Німеччина – 0:3
Голи: 0:1 – Гюндоган (51). 0:2 – Метс (57, у свої ворота). 0:3 – Вернер (71).
Вилучення: Джан (14, Н)
Білорусь – Нідерланди – 1:2
Голи: 0:1 – Вейналдум (32). 0:2 – Вейналдум (41). 1:2 – Драгун (54)
Становище команд: Нідерланди – 15, Німеччина – 15, Північна Ірландія – 12, Білорусь – 4, Естонія – 1.
Група Е
Уельс – Хорватія – 1:1
Голи: 0:1 – Влашич (9). 1:1 – Бейл (45+3)
Угорщина – Азербайджан – 1:0
Гол: 1:0 – Корхут (10).
Становище команд: Хорватія – 14, Угорщина – 12, Словаччина – 10, Уельс – 8, Азербайджан – 1.
Група G
Словенія – Австрія – 0:1
Гол: 0:1 – Пош (21)
Вилучення: Попович (89, С)
Польща – Північна Македонія – 2:0
Голи: 1:0 – Франковський (74). 2:0 – Мілік (80)
Становище команд: Польща – 19, Австрія – 16, Північна Македонія – 11, Словенія – 11, Ізраїль – 8, Латвія – 0.
Група І
Казахстан – Бельгія – 0:2
Голи: 0:1 – Батшуаї (21). 0:2 – Меньє (53)
Шотландія – Сан-Маріно – 6:0
Голи: 1:0 – Макгінн (12). 2:0 – Макгінн (27). 3:0 – Макгінн (45+1). 4:0 – Шенкленд (65). 5:0 – Фіндлей (67). 6:0 – Армстронг (87)
Кипр – Росія – 0:5
Голи: 0:1 – Черишев (9). 0:2 – Оздоєв (23). 0:3 – Дзюба (79). 0:4 – Головін (89). 0:5 – Черишев (90+2).
Вилучення: Лайфін (28, К)
Становище команд: Бельгія – 24, Росія – 21, Кипр – 10, Шотландія – 9, Казахстан – 7, Сан-Марино – 0.