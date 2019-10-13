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    Євро-2020: серія Бельгії, порятунок Польщі та всі результати 13 жовтня

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    Казахстан - Бельгія - Євро-2020: серія Бельгії, порятунок Польщі та всі результати 13 жовтня
    Казахстан - Бельгія
    УЄФА

    Відбулися чергові матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року з футболу

    Національні збірні з футболу зіграли 13 жовтня чергові матчі кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2020 року.

    Збірна Бельгії здобула в Казахстані восьму перемогу в восьми матчах, гарантувавши собі участь в фінальному турнірі чемпіонату Європи. Також кваліфікувалися з цієї групи росіяни.

    Збірна Польщі лише наприкінці матчу здолала опір Північної Македонії. Та цього вистачило, аби також вийти на Євро.

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    Група С
    Естонія – Німеччина – 0:3
    Голи: 0:1 – Гюндоган (51). 0:2 – Метс (57, у свої ворота). 0:3 – Вернер (71).
    Вилучення: Джан (14, Н)

    Білорусь – Нідерланди – 1:2
    Голи: 0:1 – Вейналдум (32). 0:2 – Вейналдум (41). 1:2 – Драгун (54)

    Становище команд: Нідерланди – 15, Німеччина – 15, Північна Ірландія – 12, Білорусь – 4, Естонія – 1.

    Група Е
    Уельс – Хорватія – 1:1
    Голи: 0:1 – Влашич (9). 1:1 – Бейл (45+3)

    Угорщина – Азербайджан – 1:0
    Гол: 1:0 – Корхут (10).

    Становище команд: Хорватія – 14, Угорщина – 12, Словаччина – 10, Уельс – 8, Азербайджан – 1.

    Група G
    Словенія – Австрія – 0:1
    Гол: 0:1 – Пош (21)
    Вилучення: Попович (89, С)

    Польща – Північна Македонія – 2:0
    Голи: 1:0 – Франковський (74). 2:0 – Мілік (80)

    Становище команд: Польща – 19, Австрія – 16, Північна Македонія – 11, Словенія – 11, Ізраїль – 8, Латвія – 0.

    Група І
    Казахстан – Бельгія – 0:2
    Голи: 0:1 – Батшуаї (21). 0:2 – Меньє (53)

    Шотландія – Сан-Маріно – 6:0
    Голи: 1:0 – Макгінн (12). 2:0 – Макгінн (27). 3:0 – Макгінн (45+1). 4:0 – Шенкленд (65). 5:0 – Фіндлей (67). 6:0 – Армстронг (87)

    Кипр – Росія – 0:5
    Голи: 0:1 – Черишев (9). 0:2 – Оздоєв (23). 0:3 – Дзюба (79). 0:4 – Головін (89). 0:5 – Черишев (90+2).
    Вилучення: Лайфін (28, К)

    Становище команд: Бельгія – 24, Росія – 21, Кипр – 10, Шотландія – 9, Казахстан – 7, Сан-Марино – 0.

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