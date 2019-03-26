Їдять і не каяться: торік російські спортсмени порушували антидопінгові правила в 2,5 рази більше у порівнянні з 2017-м



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Російські спортсмени здійснили в 2,5 рази більше антидопінгових порушень 2018 року порівняно з 2017 роком. Про це свідчить звіт російського антидопінгового агентства РУСАДА.

Згідно зі звітом, наданим журналістам напередодні прес-конференції гендиректора РУСАДА, російські спортсмени здійснили 146 порушень антидопінгових правил торік (позаминулого - 59), а порушень правил доступності для тестування – 349 (позаминулий рік – 173).

Однак і тестувалося спортсменів РУСАДА значно більше: 9502 проб було взятих торік порівняно з 6196 пробами позаминулого.

Найбільше порушень було в Федерації пауерліфтингу Росії (30, зокрема 22 стосувалися наявності заборонених речовин у пробах), за нею йдуть Всеросійська федерація легкої атлетики (23, з них 19 - заборонені речовини у пробах) і Федерація важкої атлетики Росії (22, 15 – заборонені речовини).

Джерело: Інтерфакс-Україна