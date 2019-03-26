  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Їдять і не каяться: торік російські спортсмени порушували антидопінгові правила в 2,5 рази більше у порівнянні з 2017-м

    • Розсилка
    Система допінгу в Росії давно поставлена на державний рівень - Їдять і не каяться: торік російські спортсмени порушували антидопінгові правила в 2,5 рази більше у порівнянні з 2017-м
    Система допінгу в Росії давно поставлена на державний рівень
    Малюнок із соцмереж

    Лідирують у списку допінгістів пауерліфтери

    Російські спортсмени здійснили в 2,5 рази більше антидопінгових порушень 2018 року порівняно з 2017 роком. Про це свідчить звіт російського антидопінгового агентства РУСАДА.

    Читайте також

    Згідно зі звітом, наданим журналістам напередодні прес-конференції гендиректора РУСАДА, російські спортсмени здійснили 146 порушень антидопінгових правил торік (позаминулого - 59), а порушень правил доступності для тестування – 349 (позаминулий рік – 173).

    Однак і тестувалося спортсменів РУСАДА значно більше: 9502 проб було взятих торік порівняно з 6196 пробами позаминулого.

    Найбільше порушень було в Федерації пауерліфтингу Росії (30, зокрема 22 стосувалися наявності заборонених речовин у пробах), за нею йдуть Всеросійська федерація легкої атлетики (23, з них 19 - заборонені речовини у пробах) і Федерація важкої атлетики Росії (22, 15 – заборонені речовини). 

     Читайте також: Франція видала ордери на арешт екс-керівників федерації легкої атлетики Росії

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Читайте також
    допінг російські спортсмени
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ