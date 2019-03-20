Франція видала ордери на арешт екс-керівників федерації легкої атлетики Росії



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У 2016 році Балахнічева та Мельникова довічно відсторонили після того, як стало відомо про покривання вживання допінгу російськими спортсменами на державному рівні

Франція видала ордери на арешт двох колишніх функціонерів Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) в рамках розслідування справи про приховування випадків вживання допінгу.

Про це повідомляє ВВС.

Ордери видані на Валентина Балахнічева, колишнього керівника російської легкої атлетики, та Олексія Мельникова, екс-тренера збірної Росії.

У 2016 році їх довічно відсторонили після того, як стало відомо про покривання вживання допінгу російськими спортсменами на державному рівні.

Балахнічев заявив російським ЗМІ, що перебуває на батьківщині, а для ордеру на його арешт немає підстав.

Розслідування розпочалося у листопаді 2015 року, коли колишній керівник Міжнародної асоціації легкої атлетики (IAAF), сенегальський бізнесмен Ламін Діак, був звинувачений в отриманні мільйонів доларів для приховування допінгу російськими спортсменами.

У 2017 році також був виданий ордер на його сина, Папу Массату Діка, звинуваченого в причетності до корупційної схеми в міжнародних видах спорту. Він вже чотири роки перебуває у розшуку і заперечує звинувачення.

Розслідування ведеться під керівництвом Франції, оскільки кошти, як вважають, були відмиті у цій країні.

Росія була відсторонена від участі у змаганнях IAAF в 2015 році після розкриття допінг-скандалу, але деякі росіяни отримали дозвіл на змагання під нейтральним прапором, якщо вони можуть довести, що вони не вживали допінг.

Джерело: Європейська правда