Калініна вибула у чвертьфіналі тенісного турніру в Чехії
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Ангеліна Калініна
У чвертьфіналі українська тенісистка у двох сетах поступилася представниці Чехії
Ангеліна Калініна не змогла пробитися у півфінал тенісного турніру, що наразі проходить в Чехії.
У чвертьфіналі українська тенісистка у двох сетах поступилася представниці Чехії Терезі Смітковій.
По ходу зустрічі, яка тривала півтори години, Калініна жодного разу не подала навиліт, допустивши при цьому дев'ять подвійних помилок, реалізувала два з десяти брейк-поінтів і виграла шість геймів на власній подачі.
ENGIE Open de Biarritz Pays Basqu
Жіночий тенісний турнір в Біарріці, Чехія
Призовий фонд: $80,000
Чвертьфінал
Тереза Сміткова (Чехія) - Ангеліна Калініна (Україна) - 7:5, 6:3