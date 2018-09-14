Калініна вибула у чвертьфіналі тенісного турніру в Чехії



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Ангеліна Калініна

У чвертьфіналі українська тенісистка у двох сетах поступилася представниці Чехії

Ангеліна Калініна не змогла пробитися у півфінал тенісного турніру, що наразі проходить в Чехії.

У чвертьфіналі українська тенісистка у двох сетах поступилася представниці Чехії Терезі Смітковій.

По ходу зустрічі, яка тривала півтори години, Калініна жодного разу не подала навиліт, допустивши при цьому дев'ять подвійних помилок, реалізувала два з десяти брейк-поінтів і виграла шість геймів на власній подачі.

ENGIE Open de Biarritz Pays Basqu

Жіночий тенісний турнір в Біарріці, Чехія

Призовий фонд: $80,000

Чвертьфінал

Тереза Сміткова (Чехія) - Ангеліна Калініна (Україна) - 7:5, 6:3