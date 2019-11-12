Олег Саленко: дивно, як Тайсон міг щось розчути на полі



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Колишній форвард «Динамо» сумнівається в щирості півзахисника «Шахтаря»

Колишній форвард київського «Динамо» та експерт каналу «Футбол» Олег Саленко сумнівається в щирості бразильського півзахисника «Шахтаря» Тайсона.

«Інцидент з Тайсоном збив гру. Ми бачили картинку, а що відбувалося насправді – достеменно невідомо. Чекатимемо офіційну інформацію. По трансляції не було чути, хто і що кричить. Наскільки мені відомо, коли на стадіоні 25 000 вболівальників – не чуєш, хто і що кричить. Та й сам Тайсон надто відверто повівся в той момент. Щоб розчути чиїсь вигуки, потрібно, щоб вся трибуна мовчала», - передає слова Саленка 1927.kiev.ua.

Під час останнього поєдинку в чемпіонаті України проти київського «Динамо» Тайсон образився на нібито расистські прояви з боку вболівальників гостей, показав трибунам непристойний жест та розплакався. Арбітр на кілька хвилин зупинив поєдинок, за які футболісти «Динамо» втішили ображених легіонерів «Шахтаря».

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