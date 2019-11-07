Капітан баскетбольної збірної України знищила росіян в Євролізі



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Аліна Ягупова ФІБА

Аліна Ягупова потужно зіграла за «Фенербахче» напередодні матчів у складі національної команди

Капітан збірної України Аліна Ягупова потужно зіграла в виїзному поєдинку Євроліги проти курського «Динамо». Її «Фенербахче» впевнено перемогло – 73:54.

За 36:40 українка набрала 28 очок (6/7 двоочкових, 4/6 триочкових, 6/6 штрафних), 5 підбирань, 8 передач, 6 перехоплень.

Перемога дозволила «Фенербахче» вийти на перше місце в групі.

Поточного сезону Ягупова вже двічі входила в символічну збірну туру в Євролізі.

Нагадаємо, жіноча збірна України зіграє стартові матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року на виїзді проти Бельгії (14 листопада) та в Харкові проти Португалії (17 листопада).