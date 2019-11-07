«Дніпро» втретє програв у Кубку Європи ФІБА



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«Дніпро» знову програв в Кубку Європи ФІБА ФІБА

Команда української Суперліги не здобула жодної перемоги в групі

«Дніпро» програв на виїзді болгарському «Левськи» в матчі третього туру групового етапу Кубка Європи ФІБА.

«Левськи» – «Дніпро» - 85:78 (23:18, 22:22, 17:23, 23:15)

«Дніпро»: Дугат 12 + 4 передачі, Сизов 3, Закурдаєв 14, Тимофеєнко 6, Чумаков - старт; Шундель 17, Корнієнко 15 + 9 підбирань + 2 блок-шота, Санон 7 + 3 перехоплення, Коломойський, Глєбов 4

Наша команда впевнено розпочала матч, зробивши ривок 13:8 у дебюті гри, однак друга частина першої чверті залишилась за господарями. «Левськи» відіграв відрізок більш агресивно на обох сторонах майданчика, реалізував 70% кидків з гри і, незважаючи на програне підбирання, виграв чверть “+5”. «Дніпро», навпаки, мав проблеми з реалізацією своїх атак, та дозволив супернику ще за першу чверть пробити 10 штрафних.

Друга чверть пройшла більш рівно, що мало своє відображення і на табло – 10-хвилинку команди відіграли з рахунком 22:22 і пішли на велику перерву за тих самих 5 очок переваги господарів.

Протягом усієї третьої чверті «Дніпро» був за крок, щоб повернути собі лідерство і зробив це, причому в доволі ефектному стилі. Іссуф Санон пішов у прохід і з сиреною данком вивів команду вперед - у «Дніпра» “+1” перед заключною чвертю. Гості додали у захисті, спровокували у суперника 6 втрат за 10-хвилинний відрізок та остаточно повернулись у матч перед його вирішальним відрізком.

Втримати перевагу у заключній чверті команді Журавльова не вдалося. Суперники, як і протягом матчу, на фінішній дистанції йшли дуже близько і у вирішальну хвилину входили за одного очка переваги болагрського клубу. Однак жодна з атак «Дніпра» на перемогу результативною не стала. «Левськи», в свою чергу, перевагу втримав і навіть зумів збільшити її до 7 очок, скориставшись невдалими рішеннями суперника. «Дніпро» дозволив болгарам виграти заключні хвилини та поступився з рахунком 78:85, залишившись єдиною комнадою в групі, яка не має в активі жодної перемоги.