Капітан «Шахтаря» близький до переходу у «Рому»
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Італійський клуб уважно стежить за гравцями донецького клубу
Капітан донецького «Шахтаря» Тайсон справді може перейти у «Рому».
Цю інформацію підтвердив представник 30-річного гравця Дієго Дорнеллес.
«Італійський бізнесмен звернувся до мене, щоб дізнатися про умови трансферу Тайсона. Так, ймовірність здійснення переходу справді є», - підтвердив він.
А ось повернення Тайсона у Бразилію поки відкладається, інформує terrikon.com.
Футболіста хотів би підписати «Інтернасьйональ», але «Шахтар» не продасть гравця дешевше, ніж за суму в 11 мільйонів євро, так що цей варіант не є актуальним.
Раніше була інформація, що у «Роми» є альтернативний варіант, це півзахисник «Шахтаря» Марлос.
Контракт, що зв'язує гравця з українським клубом, розрахований до закінчення сезону-2018/19.
У зв'язку з цим «Шахтар» може продати футболіста за порівняно низькою ціною. Transfermarkt оцінює хавбека в 11 мільйонів євро.