Капітан «Шахтаря» близький до переходу у «Рому»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тайсон

Італійський клуб уважно стежить за гравцями донецького клубу

Капітан донецького «Шахтаря» Тайсон справді може перейти у «Рому».

Цю інформацію підтвердив представник 30-річного гравця Дієго Дорнеллес.

«Італійський бізнесмен звернувся до мене, щоб дізнатися про умови трансферу Тайсона. Так, ймовірність здійснення переходу справді є», - підтвердив він.

А ось повернення Тайсона у Бразилію поки відкладається, інформує terrikon.com.

Футболіста хотів би підписати «Інтернасьйональ», але «Шахтар» не продасть гравця дешевше, ніж за суму в 11 мільйонів євро, так що цей варіант не є актуальним.

Раніше була інформація, що у «Роми» є альтернативний варіант, це півзахисник «Шахтаря» Марлос.

Контракт, що зв'язує гравця з українським клубом, розрахований до закінчення сезону-2018/19.

У зв'язку з цим «Шахтар» може продати футболіста за порівняно низькою ціною. Transfermarkt оцінює хавбека в 11 мільйонів євро.