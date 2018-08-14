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    Капітан «Шахтаря» близький до переходу у «Рому»

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    Тайсон - Капітан «Шахтаря» близький до переходу у «Рому»
    Тайсон

    Італійський клуб уважно стежить за гравцями донецького клубу

    Капітан донецького «Шахтаря» Тайсон справді може перейти у «Рому».

    Цю інформацію підтвердив представник 30-річного гравця Дієго Дорнеллес.

    «Італійський бізнесмен звернувся до мене, щоб дізнатися про умови трансферу Тайсона. Так, ймовірність здійснення переходу справді є», - підтвердив він.

    А ось повернення Тайсона у Бразилію поки відкладається, інформує terrikon.com.

    Футболіста хотів би підписати «Інтернасьйональ», але «Шахтар» не продасть гравця дешевше, ніж за суму в 11 мільйонів євро, так що цей варіант не є актуальним.

    Раніше була інформація, що у «Роми» є альтернативний варіант, це півзахисник «Шахтаря» Марлос.

    Контракт, що зв'язує гравця з українським клубом, розрахований до закінчення сезону-2018/19.

    У зв'язку з цим «Шахтар» може продати футболіста за порівняно низькою ціною. Transfermarkt оцінює хавбека в 11 мільйонів євро.

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