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    Капітан збірної України з баскетболу Ягупова найрезультативніша в Євролізі

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    Аліна Ягупова - Капітан збірної України з баскетболу Ягупова найрезультативніша в Євролізі
    Аліна Ягупова
    ФІБА

    Наступного тижня національна команда починає боротьбу за вихід на чемпіонат Європи

    Капітан жіночої національної збірної України Аліна Ягупова очолює рейтинг результативності в Євролізі. У складі «Фенербахче» вона набрала 86 очок у чотирьох матчах. У середньому 21,5 за поєдинок.

    Наразі «Фенербахче» з трьома перемогами очолює групу В.

    Ягупова вже два рази входила в збірну туру Євроліги. Схоже, що після останнього матчу українка втретє буде названа серед найкращих. У виїзному поєдинку проти курського Динамо вона стала найрезультативнішою – 28 очок.

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    Нагадаємо, жіноча збірна України вже наступного тижня стартує в кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року. Наші дівчата зіграють на виїзді проти Бельгії (14 листопада) та в Харкові проти Португалії (17 листопада).

    чемпіонат Європи баскетбол Аліна Ягупова Євроліга
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