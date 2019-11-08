Капітан збірної України з баскетболу Ягупова найрезультативніша в Євролізі



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Аліна Ягупова ФІБА

Наступного тижня національна команда починає боротьбу за вихід на чемпіонат Європи

Капітан жіночої національної збірної України Аліна Ягупова очолює рейтинг результативності в Євролізі. У складі «Фенербахче» вона набрала 86 очок у чотирьох матчах. У середньому 21,5 за поєдинок.

Наразі «Фенербахче» з трьома перемогами очолює групу В.

Ягупова вже два рази входила в збірну туру Євроліги. Схоже, що після останнього матчу українка втретє буде названа серед найкращих. У виїзному поєдинку проти курського Динамо вона стала найрезультативнішою – 28 очок.

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Нагадаємо, жіноча збірна України вже наступного тижня стартує в кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року. Наші дівчата зіграють на виїзді проти Бельгії (14 листопада) та в Харкові проти Португалії (17 листопада).