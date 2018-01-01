«Карпати» на турецьких зборах у спарингу поступилися польському клубу

«Зелено-білі» поступилися польській «Ягеллонії»

На перший тайм «Карпати» вийшли у такому складі: Мисак, Стасишин, Нестеров, Лобай, Гуцуляк, Кльоц, Карраскаль, Ді Франко, Мякушко, Акулінін, Швед. Незважаючи на статус товариського поєдинку, обидві команди розпочали гру на хороших швидкостях, інформує офіційний сайт «Карпат». Сергій Мякушко першим міг відкривати рахунок:



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Фото ФК «Карпати»

«Зелено-білі» поступилися польській «Ягеллонії»

На перший тайм «Карпати» вийшли у такому складі: Мисак, Стасишин, Нестеров, Лобай, Гуцуляк, Кльоц, Карраскаль, Ді Франко, Мякушко, Акулінін, Швед.

Незважаючи на статус товариського поєдинку, обидві команди розпочали гру на хороших швидкостях, інформує офіційний сайт «Карпат».

Сергій Мякушко першим міг відкривати рахунок: Ді Франко, скориставшись помилкою поляків у центрі поля, відібрав м’яча, але Франциско зупинили із порушенням правил. Виконувати стандарт підійшов Мякушко, але пробив трішки вище перекладини.

Відповідь «ягеллонців» була миттєвою, суперник чи не всією командою побіг атакувати, але гольові наміри поляків обірвав Мисак, здійснивши два сейви. Але врятувати ворота після розіграшу кутового кіперу «левів» не вдалось.

На другий тайм «Карпати» вийшли у такому складі: Ющишин, Мірошніченко, Федецький, Сандохадзе, Лебеденко, Вербний, Худоб’як, Чачуа, Дебелко, Ткачук, гравець на перегляді.

Перевага «Карпат» продовжувалась і в другій половині гри. На гол довго чекати не довелось: Федецький навішував у штрафну зону, але невдалий виніс м’яча захисником «жовто-червоних» дозволив Амбросію Чачуа зрівняти рахунок у товариському матчі.

Вдруге поцілити у ворота «ягеллонців» вдалось новачку «зелено-білих» Ніці Сандохадзе. Та святкуванню завадив свисток арбітра, який зафіксував офсайд в оборонця.

«Зелено-білі» завершували поєдинок у меншості. Назар Вербний грубо зіграв проти свого опонента у центрі поля, за що побачив перед собою червону картку. Поляки скористались територіальною перевагою та забили вдруге: гравець – 1:2.

Нагадаємо, «Карпати» підвищили ціни на квитки на домашні матчі чемпіонату.