«Карпати» підвищили ціни на квитки на домашні матчі чемпіонату

Керівництво клубу вимушено змінює цінову політику перепусток на стадіон «Україна»

ФК «Карпати», для підтримки газону стадіону «Україна» у хорошому стані, необхідно увімкнути підігрів поля. Про це йдеться у заяві клубу, яка опублікована на офіційному сайті команди. «Також чималі кошти витрачаються на обслуговування стадіону під час домашніх ігор, адже з 2018 року зростуть ціни на енергетичні



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Фото ФК «Карпати»

Керівництво клубу вимушено змінює цінову політику перепусток на стадіон «Україна»

ФК «Карпати», для підтримки газону стадіону «Україна» у хорошому стані, необхідно увімкнути підігрів поля.

Про це йдеться у заяві клубу, яка опублікована на офіційному сайті команди.

«Також чималі кошти витрачаються на обслуговування стадіону під час домашніх ігор, адже з 2018 року зростуть ціни на енергетичні продукти. Крім цього, зважаючи на величезні штрафи (сотні тисяч гривень), що були накладені на львівський клуб через поведінку уболівальників, ФК «Карпати» вимушений передивитися цінову політику щодо квитків на домашні матчі львівської команди», - зазначається.

«Вартість квитків на домашні поєдинки «зелено-білих» стартуватимуть від 50 гривень. Фактично, 90% місць на стадіоні «Україна» будуть доступні уболівальнику за цю суму. Трибуна під накриттям та VIP-ложі відповідно коштуватимуть 100 та 250 гривень», - додається у зверненні.

Зауважимо, що в осінній частині чемпіонату України найдешевший квиток на домашній матч львівського клубу коштував 20 гривень.

Перший домашній матч у новому році проти луганської «Зорі» відбудеться у неділю, 18 лютого, о 14:00.

Окрім того, ФК «Карпати» звернувся до вболівальників із закликом переглянути свою поведінку на трибунах і не завдавати шкоди клубу у вигляді штрафів.