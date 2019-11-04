Касільяс вперше потренувався після інфаркту
Ікер Касільяс
AS
38-річний голкіпер повертається в професіональний футбол
Знаменитий іспанський воротар Ікер Касільяс вперше потренувався після інфаркту.
Про це голкіпер повідомив у соцмережах. «6 місяців та 3 дні ви лежали в коробці», - написав Касільяс.
Наразі гравець ще не може тренуватися в загальній групі. Натомість він 25 хвилин готується за індивідуальною програмою, інформує AS.
Колишній воротар збірної Іспанії та мадридського «Реалу» наразі виступає за португальський Порту.
Навесні під час тренування у Касільяса стався серцевий напад. Лікарі встановили, що футболіст переніс інфаркт. Поки 38-річний воротар не планує завершувати професіональну кар'єру.
6 meses y 3 días que estabais en la taquilla... pic.twitter.com/nDtjxfm1lq— Iker Casillas (@IkerCasillas) November 4, 2019