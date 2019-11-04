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    Касільяс вперше потренувався після інфаркту

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    Ікер Касільяс - Касільяс вперше потренувався після інфаркту
    Ікер Касільяс
    AS

    38-річний голкіпер повертається в професіональний футбол

    Знаменитий іспанський воротар Ікер Касільяс вперше потренувався після інфаркту.

    Про це голкіпер повідомив у соцмережах. «6 місяців та 3 дні ви лежали в коробці», - написав Касільяс.

    Наразі гравець ще не може тренуватися в загальній групі. Натомість він 25 хвилин готується за індивідуальною програмою, інформує AS.

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    Колишній воротар збірної Іспанії та мадридського «Реалу» наразі виступає за португальський Порту.

    Навесні під час тренування у Касільяса стався серцевий напад. Лікарі встановили, що футболіст переніс інфаркт. Поки 38-річний воротар не планує завершувати професіональну кар'єру.  

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