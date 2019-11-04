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    Українець Безус допоміг «Ґенту» перемогти в матчі чемпіонату Бельгії (відео)

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    Роман Безус&nbsp; - Українець Безус допоміг «Ґенту» перемогти в матчі чемпіонату Бельгії (відео)
    Роман Безус 
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    Наш півзахисник зрівняв рахунок у матчі

    Український півзахисник «Ґента» Роман Безус допоміг команді перемогти «Стандард» в матчі 14-го туру чемпіонату Бельгії – 3:1.

    Безус на 48-й хвилині зрівняв рахунок у матчі. Це третій гол українця в 12-ти поєдинках поточного сезону та перший з 4 серпня, коли він зробив дубль.

    Також у матчі брали участь Ігор Пластун та Роман Яремчук.

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    Наразі «Ґент» іде третім у чемпіонаті – 7 перемог та 4 нічиїх у 13-ти поєдинках.

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