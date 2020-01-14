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    Катарина Завацька: у мене четвертий день болить голова

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    Катарина Завацька&nbsp; - Катарина Завацька: у мене четвертий день болить голова
    Катарина Завацька 
    ВТУ

    Українська тенісистка прокоментувала умови виступу на Australian Open на тлі лісових пожеж

    Українська тенісистка Катарина Завацька розповіла про складні умови виступу на Australian Open через великі лісові пожежі. Сама спортсменка важко переносить місцеві умови.

    «Дуже непросто. Голова болить четвертий день, дуже важко. Сьогодні я тренувалася в закритому приміщені, але все одно зібралося багато диму. Не розумію, як на сьогодні призначили матчі. Кажуть, завтра буде легше», - передає слова тенісистки Великий теніс України.

    На Australian Open 14 січня стартували матчі кваліфікації. Через велику концентрацію диму у повітрі організатори скасували тренування. А словенська тенісистка Даліла Якупович була змушена знятися зі змагань, через проблеми з диханням. Вона упала на корт під час матчу зі швейцаркою Стефані Фьогель в кваліфікації.

     Читайте також: Словенська тенісистка не змогла дограти матч Australian Open через проблеми з диханням
    теніс Australian Open Катерина Завацька
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