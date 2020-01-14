Словенська тенісистка не змогла дограти матч Australian Open через проблеми з диханням



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«Я боялася, що втрачу свідомість. Я більше не могла ходити»

Словенська тенісистка Даліла Якупович була змушена знятися в ході матчу зі швейцаркою Стефані Фьогель в кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії через проблеми з диханням, які були викликані сильним запахом диму. Варто зазначити, що в Австралії продовжують вирувати лісові пожежі.

Якупович виграла перший сет 6:4, а в другому за рахунку 5:6 впала на коліна, почала кашляти і не змогла піднятися без сторонньої допомоги.

«Я боялася, що втрачу свідомість. Я більше не могла ходити. У мене немає астми і ніколи не було проблем з диханням. Мені навіть подобається спека. Але зараз я просто не могла дихати і впала на корт. Це нездорова ситуація. Я була здивована, думала, що ми не будемо грати. Але вибору у нас не виявилося», - цитує Якупович Sporting News.

Australian Open – перший турнір Великого шолому в календарному році – відбувається в січні в Мельбурні, другому місті Австралії. Турнір проводиться з 1905.