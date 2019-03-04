Катерина Козлова буде боротися за місце в основній сітці турніру в США



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Катерина Козлова

Козлова стартує в кваліфікації змагань у Індіан-Уеллсі

У стартовому раунді кваліфікації українська тенісистка, що займає 114-е місце в рейтингу WTA, зустрінеться з американкою Ешлі Кретцер (№236), що отримала від організаторів wild card.

У минулому році українка вже зустрічалася з представницею США у відборі BNP Paribas Open і програла їй в двох сетах: 4:6, 1:6.

Попередні три сезони Катерині не вдавалсоя подолати кваліфікаційний бар'єр в Індіан-Уеллсі, а в 2015 році вона змогла пробитися в основну сітку турніру, де поступилася в першому колі.

Джерело: btu.org.ua