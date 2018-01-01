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    «Кайсеріспор» не зміг домовитися про трансфер нападника «Динамо»

    Турецький клуб припинив спроби підписати 28-річного форварда
    Трансфер нападника «Динамо» Артема Кравця в «Кайсеріспор» зірвався. Про це повідомляє SporX. Представники «Кайсеріспор» прилітали в Україну для переговорів, але не змогли домовитися щодо суми трансферу. На даний момент турецький клуб припинив спроби підписати 28-річного форварда. Нагадаємо, влітку у
    • Сьогодні, 17:07
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    Артем Кравець. Фото: ФК Динамо
    Артем Кравець. Фото: ФК Динамо

    Турецький клуб припинив спроби підписати 28-річного форварда

    Трансфер нападника «Динамо» Артема Кравця в «Кайсеріспор» зірвався.

    Про це повідомляє SporX.

    Представники «Кайсеріспор» прилітали в Україну для переговорів, але не змогли домовитися щодо суми трансферу.

    На даний момент турецький клуб припинив спроби підписати 28-річного форварда.

    Нагадаємо, влітку у 28-річного форварда закінчується контракт з «Динамо».

    У поточному сезоні він провів за київський клуб 17 матчів (п'ять в стартовому складі), в яких забив три голи і зробив одну гольову передачу.

    Джерело: ua.tribuna.com

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