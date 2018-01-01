«Кайсеріспор» не зміг домовитися про трансфер нападника «Динамо»

Турецький клуб припинив спроби підписати 28-річного форварда

Трансфер нападника «Динамо» Артема Кравця в «Кайсеріспор» зірвався. Про це повідомляє SporX. Представники «Кайсеріспор» прилітали в Україну для переговорів, але не змогли домовитися щодо суми трансферу. На даний момент турецький клуб припинив спроби підписати 28-річного форварда. Нагадаємо, влітку у