«Кайсеріспор» не зміг домовитися про трансфер нападника «Динамо»
- Сьогодні, 17:07
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Артем Кравець. Фото: ФК Динамо
Турецький клуб припинив спроби підписати 28-річного форварда
Трансфер нападника «Динамо» Артема Кравця в «Кайсеріспор» зірвався.
Про це повідомляє SporX.
Представники «Кайсеріспор» прилітали в Україну для переговорів, але не змогли домовитися щодо суми трансферу.
На даний момент турецький клуб припинив спроби підписати 28-річного форварда.
Нагадаємо, влітку у 28-річного форварда закінчується контракт з «Динамо».
У поточному сезоні він провів за київський клуб 17 матчів (п'ять в стартовому складі), в яких забив три голи і зробив одну гольову передачу.
Джерело: ua.tribuna.com