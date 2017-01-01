Києву довірили проведення чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів

Змагання відбудуться у столиці України влітку 2018 року

У четвер, 30 листопада, на засіданні бюро FINA у м. Санья (Китай) було затверджено рішення про проведення чемпіонату світу 2018 серед юніорів у Києві. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації України зі стрибків у воду. Приблизні дати проведення – 23-29 липня. Цей чемпіонат також буде кваліфікаційним турніром до ІІІ Юнацьких олімпійських



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Змагання відбудуться у столиці України влітку 2018 року

У четвер, 30 листопада, на засіданні бюро FINA у м. Санья (Китай) було затверджено рішення про проведення чемпіонату світу 2018 серед юніорів у Києві.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації України зі стрибків у воду.

Приблизні дати проведення – 23-29 липня.

Цей чемпіонат також буде кваліфікаційним турніром до ІІІ Юнацьких олімпійських ігор 2018 року, які мають відбутися у місті Буенос-Айрес (Аргентина) у жовтні 2018 року.

Нагадаємо, влітку 2017 року Київ приймав дорослий чемпіонат Європи зі стрибків у воду.

Тоді збірна України завоювала головний трофей на домашньому чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.

Українська команда посіла перше місце у командному заліку, випередивши головних конкурентів – росіян – на два бали.

Україна набрала 244 бали проти 242 у росіян. Це був перший подібний успіх української збірної в історії. Раніше ніколи «синьо-жовті» стрибуни не вигравали командну першість на чемпіонатах Європи.