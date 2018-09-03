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    «Київ-Баскет» готується до першої ігрової сесії

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    Фото: Київ-Баскет - «Київ-Баскет» готується до першої ігрової сесії
    Фото: Київ-Баскет

    Легіонери Мангано і Крік проходять медогляд і мають приєднатися до команди на вечірньому тренуванні

    З 2-го вересня «Київ-Баскет» продовжує тренувальний процес у столиці, команда готується до першої ігрової сесії, яка відбудеться у Миколаєві.

    3-го і 4-го вересня команда готуватиметься у режимі дворазових тренувань у Палаці спорту. Зокрема, на ранковому занятті 3-го вересня працювали десятеро гравців – це Михайло Горобченко, Олег Бондаренко, Володимир Хімічук, Андрій Гуцалюк, Кирило Подковиров, Денис Носков, Анатолій Челован, Максим Луценко, Влад Лукінський, Максим Сандул.

    Американські легіонери Грег Мангано і Моріс Крік проходять медогляд і мають приєднатися до команди на вечірньому тренуванні.

    Цим складом з 12-ти гравців команда вирушить на ігрову сесію до Миколаєва. Також на тренуванні був відсутній Павло Крутоус, він отримав виклик до національної збірної на матчі з Іспанією (Київ, 14 вересня) та Чорногорією (Нікшич, 17 вересня) і перебуває у тренувальному таборі команди у Пущі Водиці.

    Ну і головний тренер Київ-Баскета Євген Мурзін очолює національну збірну України, то ж від 3-го вересня він працює з головною командою України, а тренувальний процес у Київ-Баскеті довірив своєму асистенту Олександру Лохманчуку.

    Той буде змінювати головного тренера аж допоки збірна не зіграє матч з Чорногорією 17 вересня.

    5-го вересня вранці «Київ-Баскет» вирушить до Миколаєва на товариський турнір, де його суперниками будуть представники Суперліги «Одеса», «Миколаїв», «Хімік».

    На вечір 5-го вересня заплановане тренування у місті корабелів, а 6-го вересня – перша гра турніру з «Миколаєвом».


    чемпіонат України баскетбол
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