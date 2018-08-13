«Київ-Баскет» підсилився американцем і молодим українцем



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Грег Мангано

За команду гратимуть Грег Мангано та Михайло Горобченко

«Київ-Баскет» уклав угоду з 28-річним американським форвардом Грегом Мангано.

Цей бігмен (208 см зросту) прийде у нагоду Євгену Мурзіну на 4-5 позиціях, інформує офіційний сайт київського клубу.

Свою кар’єру важкий форвард розпочав 2007 року у Вест-Гейвені (Команда Вищої школи Нотр-Дам), а вже наступного року хлопець зіграв 20 ігор в NCAA (команда Yale).

Загартувавшись у Студентській лізі США (грав до 2012-го включно), Мангано збагатив свій ігровий досвід у клубах Туреччини, Німеччини, Японії, Бельгії, ОАЕ, Румунії.

Минулого сезону Грег Мангано виступав за фінський клуб «Карху» та виборов разом з ним чемпіонський титул.

У 40 матчах він набирав у середньому 17 очок, 8,7 підбирання та 1,3 передачі за поєдинок.

Окрім того, новачком «Київ-Баскета» став Михайло Горобченко.

Минулий рік він провів у «Ніко-Баскеті» (Вища ліга, 38 ігор, 12,3 очка, 5,2 підбирання, 6,4 передачі у середньому за матч), а влітку у складі збірної України U-20, у якій був капітаном, зберіг прописку у Дивізіоні А.