«Київ-Баскет» підсилився чорногорським баскетболістом



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Мілош Латкович найближчі місяці проведе у чемпіонаті України

Клуб Суперліги «Київ-Баскет» підписав контракт з чорногорським свінгменом Мілошем Латковичем.

Він зможе допомогти команді вже у найближчих матчах проти «Політехніка» (6 грудня) та «Дніпра» (8 грудня), інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

25-річний баскетболіст (196 см, 85 кг), який може зіграти на позиції атакувального захисника та легкого форварда, поточний сезон розпочинав у складі чорногорського клубу «Улцінь».

Відігравши шість матчів, приносив своїй команді 15 очок, 6,8 підбирання, 4,3 передачі та 1,5 перехоплення у середньому за 37,5 хвилини на майданчику.

Також Латкович, який розпочав професійну кар’єру у 2011 році, виступав за чорногорські «Ловчен» і «Морнар», а також провів один сезон у Швеції, де грав за клуб «Насйо».

Раніше чорногорець виступав на молодіжних Євробаскетах за збірні своєї країни у вікових категоріях U-18 та U-20.