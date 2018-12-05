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    «Київ-Баскет» підсилився чорногорським баскетболістом

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    «Київ-Баскет» підсилився чорногорським баскетболістом

    Мілош Латкович найближчі місяці проведе у чемпіонаті України

    Клуб Суперліги «Київ-Баскет» підписав контракт з чорногорським свінгменом Мілошем Латковичем.

    Він зможе допомогти команді вже у найближчих матчах проти «Політехніка» (6 грудня) та «Дніпра» (8 грудня), інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    25-річний баскетболіст (196 см, 85 кг), який може зіграти на позиції атакувального захисника та легкого форварда, поточний сезон розпочинав у складі чорногорського клубу «Улцінь».

    Відігравши шість матчів, приносив своїй команді 15 очок, 6,8 підбирання, 4,3 передачі та 1,5 перехоплення у середньому за 37,5 хвилини на майданчику.

    Також Латкович, який розпочав професійну кар’єру у 2011 році, виступав за чорногорські «Ловчен» і «Морнар», а також провів один сезон у Швеції, де грав за клуб «Насйо».

    Раніше чорногорець виступав на молодіжних Євробаскетах за збірні своєї країни у вікових категоріях U-18 та U-20.

    чемпіонат України баскетбол
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