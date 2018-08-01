«Київ-Баскет» підсилився ще трьома новачками



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Анатолій Челован (зліва)

Столичний клуб підписав контракти із трьома українськими баскетболістами

«Київ-Баскет» продовжує готуватись до нового баскетбольного сезону, в якому столичний клуб вперше зіграє в елітному українському дивізіоні Суперліги.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, підсилив команду Максим Луценко (1993 р.н., 191 см, захисник). Минулий сезон він провів у складі «БІПА-Одеса», набираючи в середньому 7,3 очка, 2,9 підбирання та 1,4 передачі (ефективність - 8,1).

Свою професійну кар’єру захисник починав в «Азовмаші» (2009-2014), потім перейшов до БК «Київ» (2014-2015), а у 2016 році в інший столичний клуб - «Будівельник».

Ще один вихованець маріупольського баскетболу, який став новачком киян, це Денис Носков (1990 р.н., 203 см, форвард). Після азовмашівського етапу кар’єри Носков перейшов до БК «Київ» (2011-2012), потім – до «Одеси» (2012-2015), відіграв за «Черкаські Мавпи» (2015-2016) та «Запоріжжя» (2016-2017), а у минулому сезоні представляв МБК «Миколаїв» (2017-2018).

Середні статистичні показники за минулий сезон у складі «корабелів» у Носкова виглядають наступним чином: 10,6 очка, 4.7 підбирання, 2.8 передачі (ефективність - 9,6)

Передню лінію «Київ-Баскету» підсилив Анатолій Челован (1991 р.н., 208 см, важкий форвард). Минулий сезон бігмен почав у Грузії, потім повернувся до України в команду Вищої ліги «Кремінь-КДЮСШ-2».

Статистика Челована за минулий сезон: 14.9 очка, 11,1 підбирання та 1,7 передачі (ефективність - 23,6). Раніше бігмен виступав за БК «Київ» ( 2009-2012), «Харцизьк» (2012-2013), «Кривбас» (2013-2014), «Говерлу» (2014-2015), «Динамо» (2015-2016), та одеську БІПу (2016-2017).