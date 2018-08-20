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    «Київ-Баскет» розпочав тренувальні збори на Прикарпатті

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    Фото: Київ-Баскет - «Київ-Баскет» розпочав тренувальні збори на Прикарпатті
    Фото: Київ-Баскет

    У режимі дворазових тренувань під керівництвом Євгена Мурзіна працюють вісім гравців

    20 серпня чоловіча команда «Київ-Баскет» розпочала прикарпатський етап підготовки до сезону.

    Про це інформує прес-служба столичного клубу.

    В Івано-Франківську дебютант Суперліги закладатиме функціональну базу протягом 10 днів.

    У режимі дворазових тренувань під керівництвом Євгена Мурзіна працюють вісім гравців, що вже уклали контракт з клубом, це Павло Крутоус, Максим Сандул, Денис Носков, Анатолій Челован, Максим Луценко, Михайло Горобченко, Олег Бондаренко, Володимир Лукінський, а також низка виконавців з команди вищої ліги чи ті, хто перебувають на перегляді, зокрема Кирило Подковиров, Володимир Хімічук, Іван Ковальчук.

    29 серпня команда завершить навчально тренувальні збори і повернеться до столиці.

    Американські легіонери Грег Мангано і Моріс Крік прибудуть у розташування «Київ-Баскета» на початку вересня.

    чемпіонат України баскетбол
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