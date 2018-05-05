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    Київ міг залишитися без фінального матчу Ліги чемпіонів

    Фінал жіночої Ліги чемпіонів відбудеться 24 травня в Києві
    Глава організаційного комітету ФФУ з підготовки та проведення фіналу Ліги чемпіонів Андрій Бондаренко розповів про причини можливого перенесення фінального матчу жіночої Ліги чемпіонів до іншого міста. Все ж таки, фінал жіночої Ліги чемпіонів відбудеться 24 травня в Києві на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського. «Дійсно, проблеми були.
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    Фінал жіночої Ліги чемпіонів
    Фінал жіночої Ліги чемпіонів

    Фінал жіночої Ліги чемпіонів відбудеться 24 травня в Києві

    Глава організаційного комітету ФФУ з підготовки та проведення фіналу Ліги чемпіонів Андрій Бондаренко розповів про причини можливого перенесення фінального матчу жіночої Ліги чемпіонів до іншого міста.

    Все ж таки, фінал жіночої Ліги чемпіонів відбудеться 24 травня в Києві на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського.

    «Дійсно, проблеми були. Це стосується фінансування поточного ремонту НСК «Олімпійський», наявності достатньої кількості місць в готелях відповідного класу, транспортної інфраструктури, безпеки. На якомусь етапі також дуже активно розглядалося питання перенесення жіночого фіналу в інше місто країни. Серед кандидатів на проведення цього поєдинку були Харків та Львів. Але в підсумку було прийнято рішення, що обидва фінальних матчу повинні пройти в Києві», – цитує Бондаренка FootBoom.

    Харків Київ Львів ФФУ Ліга чемпіонів фінансування
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