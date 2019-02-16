Київ попрощався з видатним футболістом Віталієм Хмельницьким (фото)

Віталій Хмельницький помер у 75-річному віці Іван Вербицький

Легенду поховали на центральній алеї Байкового цвинтаря

Сьогодні у Києві прощалися з легендарним футболістом Віталієм Хмельницьким, котрий пішов з життя після тривалої хвороби 13 лютого, на 76-му році життя.

Домовину з тілом Віталія Григоровича встановили у великій залі Національного спортивного комплексу «Олімпійський», стадіоні, на якому Хмельницький виблискував у 60-ті - на початку 70-х років минулого сторіччя в складі команди київського «Динамо».

Попрощатися з чотириразовим чемпіоном СССР прийшло сотні людей, зокрема ті гравці, з якими Віталій Григорович здобував славу динамівському клубові. Поряд з труною в скорботі стояли капітан «Динамо» 60-х Андрій Біба, семиразовий чемпіон СССР Володимир Мунтян, бронзовий призер чемпіонату світу-1966 Йожеф Сабо, володарі Кубка кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року Стефан Решко і Володимир Трошкін, Анатолій Сучков, з яким кияни вигравали перше золото союзного чемпіонату в 1961-му. Були й інші футболісти-сучасники Хмельницького - Анатолій Крощенко, Володимир Сорокін, Микола Пінчук, Олександр Дамін, відомий журналіст і коментатор Олександр Липенко.

Серед тих, хто прийшов віддати Хмельницькому останню данину поваги, були й колишній та нинішній президенти київського «Динамо» - Григорій Суркіс та Ігор Суркіс.

Також у скорботній церемонії можна було помітити інших знаних динамівців різних років - Володимира Безсонова, Геннадія Литовченка, Олександра Бойка, Віктора Насташевського, Петра Слободяна, Олега Саленка. З представників сучасної команди «Динамо» попрощатися з легендою прийшов воротар Денис Бойко.

Друзі-футболісти і уболівальники проводили Віталія Григоровича в останню дорогу аплодисментами.

Хмельницького поховали на центральній алеї Байкового цвинтаря, неподалік від інших видатних динамівців - Валерія Лобановського, Олега Базилевича, Юрія Войнова, Віктора Банникова, Валентина Белькевича, Андрія Гусіна, Андрія Баля.