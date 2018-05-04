Київ приймає чемпіонат світу з кікбоксингу. Фотогалерея з церемонії відкриття

У перший день на турнір прийшли колишні президенти України Леонід Кравчук і Віктор Ющенко

У середу, 2 травня, у столичному МВЦ офіційно стартував чемпіонат світу з кікбоксингу ISKA. Протягом шести днів понад 500 кікбоксерів з 34-ти країн з різних куточків планети змагатимуться за нагороди у розділах К-1, фул-контакт, лоу-кік, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України. Турнір розпочався традиційним парадом



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У перший день на турнір прийшли колишні президенти України Леонід Кравчук і Віктор Ющенко

У середу, 2 травня, у столичному МВЦ офіційно стартував чемпіонат світу з кікбоксингу ISKA.

Протягом шести днів понад 500 кікбоксерів з 34-ти країн з різних куточків планети змагатимуться за нагороди у розділах К-1, фул-контакт, лоу-кік, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

Турнір розпочався традиційним парадом учасників, а офіційний старт чемпіонату дав очільник вітчизняної федерації кікбоксингу ISKA Олег Мандзюк.

Серед почесних гостей турніру перший і третій президенти України Леонід Кравчук і Віктор Ющенко, президент федерації кікбоксингу США Корі Чафер та президент федерації Великої Британії Пауль Геннессі, знані спортивні функціонери, а також зірки вітчизняного спорту.

За словами київського міського голови Віталія Кличко, який у 1992 році став володарем титулу чемпіона світу у цьому виді єдиноборства, перший світовий чемпіонат із кікбоксингу у Києві обов'язково стане видовищною подією.

Зазначається, що у 2014 році українські спортсмени увійшли до топ-10 і посіли сьоме місце у світі. 2017-го на світовій першості в Афінах «синьо-жовта» збірна замкнула трійку кращих загальнокомандному заліку та здобула 61 нагороду, з яких 31 – найвищого ґатунку.