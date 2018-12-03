Київщина прийматиме чемпіонат світу з футболу серед діаспорних команд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Управління фізичної культури і спорту КОДА

Восьмий за ліком турнір відбудеться у вересні наступного року

Наприкінці листопада у конференц-комплексі Національного університету ДФС України було підписано меморандум щодо проведення VІІІ чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд.

Турнір прийматиме Київщина у вересні 2019 року, інформує прес-служба Управління фізичної культури і спорту Київської обласної державної адміністрації.

Престижний футбольний турнір прийматимуть одночасно чотири міста Київщини – Ірпінь, Буча, Вишгород та смт Бородянка.

До Вишгорода та Бородянки будуть поставлені два з семи штучних покриття для облаштування великих футбольних стадіонів.

Цей турнір призваний об’єднати українців зі всього світу.

Під час церемонії підписання меморандуму документ одноголосно підписали всі причетні до майбутнього турніру очільники міст.

У вересні 2018 року Ірпінь прийняв VІІ чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд. Чемпіоном світу стала Австрія.