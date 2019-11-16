Київський півмарафон отримав вищий статус



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Відтепер змагання мають статус Silver Label

Статус Київського півмарафону підвищено до Silver Label. З 2018 року змагання проводилися в статусі Bronze Label.

У світі наразі крім Києва проводиться ще три півмарафони зі статусом Silver Label: у японській Кагаві, польській Варшаві та білоруському Мінську.

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Вимоги для отримання статусу Silver Label від Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій передбачають наступні критерії:

1. Участь у забігу елітних атлетів світового класу.

2. Повне перекриття руху транспорту на трасі та присутність офіційного вимірювача траси.

3. Організацію пейсмейкерів, точок гідратації та харчування, пейскару (автомобіля-“провідника”) з хронометром на ньому відповідно до вимог Міжнародної Асоціації Легкоатлетичних Федерацій.

4. Електронну фіксацію результатів для усіх учасників.

5. Допінг-контроль та медичний контроль.

6. Висвітлення події на телебаченні або стримінгових сервісах.

Київський півмарафон – єдиний забіг в Україні з лейблом від World Athletics.