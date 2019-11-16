Київський півмарафон отримав вищий статус
Відтепер змагання мають статус Silver Label
Статус Київського півмарафону підвищено до Silver Label. З 2018 року змагання проводилися в статусі Bronze Label.
У світі наразі крім Києва проводиться ще три півмарафони зі статусом Silver Label: у японській Кагаві, польській Варшаві та білоруському Мінську.
Вимоги для отримання статусу Silver Label від Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій передбачають наступні критерії:
1. Участь у забігу елітних атлетів світового класу.
2. Повне перекриття руху транспорту на трасі та присутність офіційного вимірювача траси.
3. Організацію пейсмейкерів, точок гідратації та харчування, пейскару (автомобіля-“провідника”) з хронометром на ньому відповідно до вимог Міжнародної Асоціації Легкоатлетичних Федерацій.
4. Електронну фіксацію результатів для усіх учасників.
5. Допінг-контроль та медичний контроль.
6. Висвітлення події на телебаченні або стримінгових сервісах.
Київський півмарафон – єдиний забіг в Україні з лейблом від World Athletics.