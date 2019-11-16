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    Київський півмарафон отримав вищий статус

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    Київський півмарафон - Київський півмарафон отримав вищий статус
    Київський півмарафон
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    Відтепер змагання мають статус Silver Label

    Статус Київського півмарафону підвищено до Silver Label. З 2018 року змагання проводилися в статусі Bronze Label.

    У світі наразі крім Києва проводиться ще три півмарафони зі статусом Silver Label: у японській Кагаві, польській Варшаві та білоруському Мінську.

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    Вимоги для отримання статусу Silver Label від Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій передбачають наступні критерії:
    1. Участь у забігу елітних атлетів світового класу.

    2. Повне перекриття руху транспорту на трасі та присутність офіційного вимірювача траси.

    3. Організацію пейсмейкерів, точок гідратації та харчування, пейскару (автомобіля-“провідника”) з хронометром на ньому відповідно до вимог Міжнародної Асоціації Легкоатлетичних Федерацій.

    4. Електронну фіксацію результатів для усіх учасників.

    5. Допінг-контроль та медичний контроль.

    6. Висвітлення події на телебаченні або стримінгових сервісах.

    Київський півмарафон – єдиний забіг в Україні з лейблом від World Athletics.

    напівмарафон
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