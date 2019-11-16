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    Український боксер Голуб нокаутом захистив чемпіонський титул

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    Іван Голуб - Український боксер Голуб нокаутом захистив чемпіонський титул
    Іван Голуб
    FightNews

    У США наш боксер переміг колумбійця Ханера Гонсалеса

    Український боксер напівсередньої ваги Іван Голуб (18-1, 14 KO) переміг в американському Солт-Лейк Сіті колумбійця Ханера Гонсалеса (19-3-1, 15 КО).

    Більшу частину 10-раундового поєдинку наш боксер переважав суперника за очками. А в заключному раунді Голуб зумів нокаутувати колумбійця лівим прямим ударом в голову.

    Таким чином українець захистив титул чемпіона США за версією  WBC (USNBC).

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    бокс Іван Голуб
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