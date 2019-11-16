Український боксер Голуб нокаутом захистив чемпіонський титул
Іван Голуб
FightNews
У США наш боксер переміг колумбійця Ханера Гонсалеса
Український боксер напівсередньої ваги Іван Голуб (18-1, 14 KO) переміг в американському Солт-Лейк Сіті колумбійця Ханера Гонсалеса (19-3-1, 15 КО).
Більшу частину 10-раундового поєдинку наш боксер переважав суперника за очками. А в заключному раунді Голуб зумів нокаутувати колумбійця лівим прямим ударом в голову.
Таким чином українець захистив титул чемпіона США за версією WBC (USNBC).
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