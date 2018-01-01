Кірьос став переможцем чоловічого тенісного турніру у Брісбені
- Сьогодні, 15:25
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За перемогу в Брісбені Нік Кірьос заробив понад 80 тисяч доларів призовихАвстралійський тенісист Нік Кірьос став переможцем турніру АТР-250 в Брісбені з призовим фондом $ 528,910.
За домашній титул Кірьос змагався з 47-ю ракеткою світу з США Райаном Харрісоном. Австралієць виграв два очних матчі і вважався беззаперечним фаворитом фіналу.
На старті вирішального поєдинку Кірьосу довелося неодноразово рятувати свою подачу - Нік відіграв п'ять брейк-поінтів, а потім з першої спроби зробив вирішальний брейк.
По ходу другого сету Кірьос організував ще два брейки і без проблем подав на перший австралійський титул в кар'єрі.
На шляху до четвертого титулу в кар'єрі Кірьос подав 17 ейсів, зробив 4 брейки і жодного разу не програв свою подачу.
Кірьос став дев'ятим переможцем в історії Brisbane International і другим австралійським чемпіоном після Ллейтона Х’ютта, який підкорив Брісбен в 2014 році.
За перемогу в Брісбені Нік Кірьос заробив понад 80 тисяч доларів призових і 250 рейтингових очок. З понеділка чемпіон Брісбена повернеться в топ-20 світового рейтингу.
Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу
ATP World Tour 250
Чоловічий тенісний турнір у Брісбені, Австралія
Призовий фонд: $528,910
Фінал
Нік Кірьос (Австралія, 3) - Райан Харрісон (США) 6-4, 6-2
Джерело: sportarena.com