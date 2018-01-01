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    Китайський клуб готовий купити зіркового лідера «Барселони» за 700 мільйонів євро

    У разі трансферу клуб повинен виплатити в два рази більше
    Китайський «Хебей Чайна Форчун» готовий виплатити за лідера «Барселони» Ліонеля Мессі клаусулу в розмірі 700 мільйонів євро. Про це повідомляє ESPN. Нагадаємо, що в Китаї діє стовідсотковий податок на трансфер і в разі успіху в переговорах з Мессі китайському клубу доведеться викласти 1,4 мільярда євро. Зазначимо, що в
    • Вчора, 22:55
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    Ліонель Мессі. Фото:&nbsp;<span>skysports.com</span>
    Ліонель Мессі. Фото: skysports.com

    У разі трансферу клуб повинен виплатити в два рази більше

    Китайський «Хебей Чайна Форчун» готовий виплатити за лідера «Барселони» Ліонеля Мессі клаусулу в розмірі 700 мільйонів євро.

    Про це повідомляє ESPN.

    Нагадаємо, що в Китаї діє стовідсотковий податок на трансфер і в разі успіху в переговорах з Мессі китайському клубу доведеться викласти 1,4 мільярда євро.

    Зазначимо, що в клубі вже грають два аргентинця - Есекель Лавессі і Хав'єр Маскерано.

    Раніше стало відомо, що правоохоронні органи Іспанії підозрюють нападника «Барселони» Ліонеля Мессі в ухиленні від виплати частини податків.

    Джерело: xsport.ua

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