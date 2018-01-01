Китайський клуб готовий купити зіркового лідера «Барселони» за 700 мільйонів євро
- Вчора, 22:55
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Ліонель Мессі. Фото: skysports.com
У разі трансферу клуб повинен виплатити в два рази більше
Китайський «Хебей Чайна Форчун» готовий виплатити за лідера «Барселони» Ліонеля Мессі клаусулу в розмірі 700 мільйонів євро.
Про це повідомляє ESPN.
Нагадаємо, що в Китаї діє стовідсотковий податок на трансфер і в разі успіху в переговорах з Мессі китайському клубу доведеться викласти 1,4 мільярда євро.
Зазначимо, що в клубі вже грають два аргентинця - Есекель Лавессі і Хав'єр Маскерано.
Раніше стало відомо, що правоохоронні органи Іспанії підозрюють нападника «Барселони» Ліонеля Мессі в ухиленні від виплати частини податків.
Джерело: xsport.ua