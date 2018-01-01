ЗМІ: поліція підозрює Мессі у приховуванні частини доходів
- Сьогодні, 09:14
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Слідчі вже кілька років збирають дані про благодійний фонд аргентинця
Правоохоронні органи Іспанії підозрюють нападника «Барселони» Ліонеля Мессі в ухиленні від виплати частини податків.
Про це повідомляє Spiegel.
За інформацією джерела, слідчі кілька років збирають дані про фонд аргентинця, який займається організацією благодійних матчів.
Видання стверджує, що капітан каталонців з 2012 року організовує по кілька ігор в рік, отримуючи за них пожертвування до фонду. Однак, велика частина не надходить в організацію.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що річний дохід Мессі за контрактом з «Барселоною» перевищує 100 мільйонів євро.
У цьому сезоні гравець взяв участь у 28 матчах у всіх турнірах на клубному рівні, забивши 23 м'ячі та зробивши 11 результативних передач.
У ніч на 15 січня він побив рекорд колишнього форварда «Баварії» Герда Мюллера по голам в одному з чемпіонатів «великої п'ятірки».
У екс-нападника мюнхенців 365 м'ячів, в активі Мессі після точного удару у матчі з «Реалом Сосьєдад» стало 366 голів.
Нагадаємо, Мессі безкоштовно піде з «Барселони», якщо Каталонія отримає незалежність.
Джерело: Спорт-Экспресс