Клуб Прем'єр-ліги оштрафований на півмільйона гривень через договірні матчі



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КДК ФФУ оштрафував донецький «Олімпік»

КДК Федерації футболу України оштрафував донецький «Олімпік» на 500 тисяч гривень.

Секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко розповів про санкції, які застосовані до донецького клубу.

«Застосували максимальний фінансовий штраф у розмірі 500 тисяч гривень. В цілому були застосовані майже максимальні санкції, враховуючи те, що це не перша історія у «Олімпіка», - повідомив він.

«Три роки тому КДК вже приймав рішення щодо двох договірних матчів, які були організовані і зіграні командою «Олімпік» U-21, – розповів Ігор Грищенко у програмі «Великий футбол».

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що команди «Олімпіка» U-21 та U-19 будуть дискваліфіковані з чемпіонату України на два сезони.

Це рішення можна оскаржити у Спортивному арбітражному суді у місті Лозанна.

Раніше генеральний директор «Олімпіка» Олексій Антонов поширив на свій сторінці у Facebook статтю про голову комітету з етики та чесної гри Франческо Баранку, виділивши великими літерами у його прізвищі слово «баран».

Нагадаємо, Прем’єр-ліга виступила із заявою щодо дискваліфікації гравців «Олімпіка» за договірні матчі.

Джерело: Футбол 24