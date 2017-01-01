«Шахтар» представив мультфільм «Як козаки на «Донбас Арені» у футбол зіграють» (відео)

За сюжетом, «Шахтар» подорожує запальним Львовом і діловитим Харковом, щоб зрештою повернутись у рідний Донецьк під українським прапором

Напередодні новорічних свят донецький «Шахтар» презентував для своїх уболівальників мультфільм про повернення великого футболу на головну спортивну арену Донецька. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Головними героями анімаційної стрічки стали легендарні козаки Око, Грай і Тур із серії мультфільмів, створених



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За сюжетом, «Шахтар» подорожує запальним Львовом і діловитим Харковом, щоб зрештою повернутись у рідний Донецьк під українським прапором

Напередодні новорічних свят донецький «Шахтар» презентував для своїх уболівальників мультфільм про повернення великого футболу на головну спортивну арену Донецька.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Головними героями анімаційної стрічки стали легендарні козаки Око, Грай і Тур із серії мультфільмів, створених «Київнаукфільмом».

Цьогоріч культовим для не одного покоління український дітей персонажам виповнюється 50 років.

Окрім них, себе в мультфільмі отримали змогу побачити футболісти «гірників» – Андрій П'ятов, Дарійо Срна, Тайсон, а також наставник донеччан Паулу Фонсека.

Над новинкою працювали протягом двох місяців спеціалісти студії Baraban, якій і належать права на образ козаків.

За сюжетом, «Шахтар» подорожує запальним Львовом і діловитим Харковом, щоб зрештою повернутись у рідний Донецьк під українським прапором.