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    Клуби українських футболістів синхронно вийшли у чвертьфінал Кубку Бельгії

    Руслан Маліновський, Валерій Лучкевич і Роман Яремчук продовжують боротьбу за трофей
    «Гент», «Стандард» і «Генк» вийшли до чвертьфіналу Кубку Бельгії з футболу сезону-2017/18. У середу, 29 листопада, ці команди провели свої поєдинки 1/8 фіналу. «Генк» Руслана Маліновського виявився сильнішим за клуб «Мехелен», здобувши перемогу у серії післяматчевих пенальті з рахунком
    • Сьогодні, 07:50
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    ФК &laquo;Гент&raquo;
    ФК «Гент»

    Руслан Маліновський, Валерій Лучкевич і Роман Яремчук продовжують боротьбу за трофей

    «Гент», «Стандард» і «Генк» вийшли до чвертьфіналу Кубку Бельгії з футболу сезону-2017/18.

    У середу, 29 листопада, ці команди провели свої поєдинки 1/8 фіналу.

    «Генк» Руслана Маліновського виявився сильнішим за клуб «Мехелен», здобувши перемогу у серії післяматчевих пенальті з рахунком 5:4.

    «Мехелен» першим відкрив лік забитим голам у поєдинку, але вже на 6-й хвилині залишився у меншості, чим відразу з скористалася команда українця, реалізувавши пенальті.

    Щоправда, сам Маліновський також був вилучений – на 36-й хвилині. У рівних складах – 10 на 10 – команди не виявили переможця навіть у додатковий час, тому дійшло до серії післяматчевих пенальті.

    «Стандард» Валерія Лучкевич створив сенсацію, обігравши на виїзді 1:0 «Андерлехт».

    Український гравець провів на полі всі 90 хвилин.

    Водночас, «Гент» Романа Яремчука вдома виявився сильнішим за «Локерен» – 2:1.

    Український футболіст відіграв за свій клуб увесь поєдинок.

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