Колекційну картку легендарного хокеїста Вейна Ґрецкі продадуть за рекордну ціну

У фільмі «Юкі» Ґрецкі вперше зізнався, що пишається своїм українським походженням

Колекційну картку 1979 року зі зображенням легендарного канадського хокеїста з українським корінням Вейна Ґрецкі у 18-річному віці продадуть на аукціоні за рекордну суму, повідомляє The Toronto Star. Очікується, що ця листівка стане першою хокейної карткою, проданою за суму понад $ 1 млн.

Картка-новачка сезону-1979/1980 виставлена на відомому інтернет-аукціоні Heritage Auctions, торги завершаться 13 грудня.

Всього дві такі картки отримали вищу оцінку «10» від компанії PSA, яка оцінює якість карток. Ця є однією з них.

Колекційні картки зі зображенням Вейна Ґрецкі коштують шалених грошей

«Є всього кілька карток, які подолали поріг в $ 1 млн. Це буде перша така хокейна картка. З усіх карток-новачка O-Pee-Chee з Ґрецкі тільки дві отримали вищу оцінку, і ця одна з них. Для порівняння – більше 330 таких карток Майкла Джордана отримали вищу оцінку від PSA», - наводить слова директора по спорту Heritage Auctions Кріса Айві Toronto Star.

Грецкі – один із найвідоміших спортсменів XX століття. У 1978-1988 роках виступав за клуб «Едмонтон Ойлерз», з яким чотири рази вигравав Кубок Стенлі. У Національній хокейній лізі, де Грецкі отримав прізвисько «Великий». Він встановив 61 рекорд і неодноразово здобував індивідуальні призи Ліги (включаючи 9 призів найціннішому гравцеві і 10 – найкращому бомбардирові сезону).

В українському документальному фільмі «Юкі», який зараз демонструється в кінотеатрах, Вейн і його батько Волтер Ґрецкі визнають, що пишаються своїм українським походженням.

Прем’єра фільму «Юкі» відбулася 3 грудня.