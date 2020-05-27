Національна хокейна ліга відновлює сезон. У несподіваному форматі



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Чинними володарями Кубка Стенлі є «Сент-Луїс Блюз» Фото - Bergen Record

Вперше в історії у плей-оф зіграє відразу 24 клуби

Комісар Національної хокейної ліги Ґері Беттмен підтвердив, що сезон Національної хокейної ліги, який був загальмований через коронавірус, буде відновлено. Точні терміни відновлення сезону залишаються невідомими, тренувальні табори відкриються не раніше липня.

Регулярний чемпіонат достроково завершений. У плей-оф зіграють 24 команди, які мають на момент зупинки регулярного чемпіонату найбільший відсоток перемог. Таким чином, у розіграш Кубка Стенлі не потрапляють «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Вінґс», «Баффало Сейбрз», «Нью-Джерсі Девілз», «Лос-Анджелес Кінґз», «Сан-Хосе Шаркс» і «Анагайм Дакс».

Чотири найкращі клуби з кожної конференції зіграють між собою по три матчі в форматі кругової системи. Ці матчі дозволять клубам змінити номер посіву в плей-оф.

Решта команд, паралельно круговому турніру, проведуть серії до трьох перемог. Переможці цих серій потраплять у перший раунд плей-оф до перших чотирьох сіяних команд своїх конференцій. Далі розіграш Кубка Стенлі буде продовжений у звичайному форматі.